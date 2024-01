Chi è Giulia Nati: vita privata e curiosità sull'imprenditrice toscana

Chi è Giulia Nati? Ecco tutto quello che c'è da sapere sull'influencer che sta facendo discutere per il video in cui simula un ricovero 'di lusso'.

Negli ultimi giorni si fa un gran parlare di Giulia Nati, un'imprenditrice e influencer toscana da tempo residente tra Milano e Dubai. Vediamo chi è e perché si è resa protagonista di una bufera social non indifferente.

Chi è Giulia Nati: tutto sulla fashion designer e influencer

Classe 1991, Giulia Nati è nata in provincia di Viareggio. Appassionata di moda e sport fin da bambina, dopo il liceo ha frequentato il Polimoda di Firenze. In seguito, si è trasferita a Milano, dove ha seguito alcuni corsi presso l’Accademia del Lusso.

Dopo aver appreso i primi rudimenti del mestiere, ha fondato la Giulia Nati Agency e il brand di moda Giulia N Couture. Nella sua biografia Instagram, social dove vanta 1 milione di followers, si descrive fashion designer and digital entrepreneur. All'attività da imprenditrice, negli anni, ha affiancato quella da influencer.

Per quanto riguarda la vita privata, nel 2017 Giulia ha sposato un uomo di nome Christian, conosciuto a Firenze. La coppia ha due figli: Hermes, nato nel 2021, e Kelly, venuta alla luce nel 2023.

Html Twitter Vimeo Youtube Instagram http://

Giulia Nati: la polemica per il video del ricovero fasullo

Negli ultimi giorni, Giulia Nati si è resa protagonista di una polemica social degna di nota. L'imprenditrice ha condiviso un video in cui mostra una specie di ricovero: è distesa sul letto di casa sua, indossa la maschera dell'ossigeno e ha una flebo collegata ad una serie di borse firmate Hermés. A didascalia, ha scritto: "I need a new wish", ossia "Ho bisogno di un nuovo desiderio".

Il filmato è ironico, ma è finito al centro della bufera in poche ore. Anche se l'imprenditrice sostiene di averlo girato soltanto per strappare un sorriso e regalare un po' di leggerezza, in molti le hanno rivolto pesanti critiche. Tra queste c'è Carolina Marconi, ex paziente oncologico che sa bene cosa significa stare tra la vita e la morte. L'ex gieffina ha scritto:

Da ex paziente oncologico, questa immagine non mi fa ridere, anzi la trovo molto triste. Ti porterei a fare un giro in questi reparti per renderti conto davvero in che condizioni sono queste povere persone poi vediamo come ti senti nel pubblicare una cosa così.

La Nati ha prontamente replicato:

Ciao Carolina sai che noi ci sentiamo anche in privato e sai quanto ti stimo come donna per la tua forza. Mia suocera sta vivendo la tua stessa malattia ogni giorno, la sto vivendo in prima persona. Ma questo non c’entra era un video pienamente simpatico. Tutto qui! Ti abbraccio.

Nonostante la polemica e le critiche, Giulia non ha fatto un passo indietro. Ha lasciato il video su Instagram, si è vantata delle varie ricondivisioni in ogni angolo del globo e dei like e ha sottolineato che, se dovesse tornare indietro, lo ripubblicherebbe di nuovo. A suo dire, il filmato non "ha alcun pensiero rivolto agli ospedali". Giustificazioni accettabili, se non fosse per l'audio che ricorda un reparto di rianimazione.