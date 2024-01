Chi è Giulia Stabile: fidanzato, carriera, dove balla e malattia

Con la sua semplicità e con il suo talento ha conquistato il pubblico di Amici, divenendo una delle ballerine già amate del talent show.

Nonostante la sua giovane età, sono molti i traguardi raggiunti da Giulia Stabile: scopriamo insieme tutte le curiosità sulla ballerina.

Chi è Giulia Stabile, la carriera di successo della ballerina

Nata a Roma nel 2002 da padre italiano e madre spagnola, Giulia Stabile ha da sempre avuto una forte passione nei confronti della danza.

Stimolata e supportata dai genitori, Giulia approda in questo mondo alla sola età di 4 anni, iscrivendosi nel 2006 all'Accademia di Balletto di Roma.

All'età di 16 anni avviene in suo debutto in campo televisivo, partecipando al programma Ti lascio una canzone condotto da Antonella Clerici, continuando a ballare come professionista nella crew Nough Megacrew.

Il suo più grande successo arriverà soltanto con l'ingresso nella scuola di Amici.

Giulia Stabile: dalla vittoria di Amici al ritorno come professionista

Nel 2020, Giulia Stabile entrerà a far parte della classe di Amici nella sezione di ballo guidata da Veronica Peparini.

Il suo percorso all'interno della scuola sarà uno dei più fruttuosi del programma: puntata dopo puntata, Giulia mostrerà la sua dedizione per la danza, ottenendo anche l'apprezzamento della maestra Alessandra Celentano.

La sua bravura verrà confermata anche dalla vittoria del talent show, ottenendo il primo posto a discapito di Sangiovanni, arrivato alle spalle della ballerina.

A questo successo è seguita la conduzione di Tu Si Que Vales al fianco di Belen Rodriguez, sancendo così una nuova veste di Giulia Stabile, la quale ritornerà ad Amici anche nelle vesti di professionista.

Tante sono anche le curiosità riguardo la vita sentimentale di Giulia Stabile: scopriamole insieme.

Giulia Stabile e Sangiovanni sono ancora fidanzati? Ecco la verità

Proprio all'interno del talent show di Maria De Filippi, Giulia Stabile avrebbe trovato l'amore, iniziando una relazione con il cantante Sangiovanni.

Durante l'edizione che l'ha vista protagonista, la ballerina aveva manifestato un certo interesse per il professionista Sebastian, svanito solo dopo aver conosciuto meglio un altro studente della scuola, Sangiovanni.

Tra i due sarebbe stato un vero e proprio colpo di fulmine, continuando la loro relazione anche dopo l'uscita del programma: sembra però che attualmente la coppia si sia lasciata e molti suppongono che il brano portato dal cantante a Sanremo 2024 possa essere legato alla sua storia sentimentale con la ballerina.

Giulia Stabile può però continuare a mostrare il suo talento nel mondo del ballo, richiamando anche l'attenzione di una star molto amata in tutto il mondo.

Il legame tra Giulia Stabile e La Rosalía

Sono tanti i post pubblicati sui profili social dalla professionista di Amici e molti riguardano le coreografie portate in scena nel corso delle puntate.

Un video in particolare ha però attirato l'attenzione di una cantante di fama mondiale, molto amata da Giulia Stabile: parliamo di Rosalía, cantautrice spagnola che sembra aver intrapreso una relazione con l'attore del momento Jeremy Allen White.

La sua è una carriera di successo, riempendo stadi in tutto il mondo e le note delle sue canzoni sono spesso protagoniste delle coreografie di Giulia Stabile.

È stata proprio una di queste a essere postata sui profili social della ballerina, ricevendo il like della cantante che tanto l'ha commossa: chissà se nel futuro Rosalía non voglia portare la ballerina romana nel suo tour in giro per il mondo.

