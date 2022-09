Giulia Torelli è la nota influencer esperta nel cambio di stagione e nel riordinare gli armadi che in queste ore è sulla bocca di tutti. La ragione è la polemica scatenata da alcuni video postati su Instagram, dove sfoga il suo disappunto per i recenti risultati elettorali, dando la colpa agli anziani. Secondo la Torelli, infatti, i “vecchi” non dovrebbero votare, il diritto di voto andrebbe loro tolto in quanto non più “sul pezzo”.

Le stories sono state condivise sul profilo di Selvaggia Lucarelli e in poco tempo sono diventate virali. Scopriamo di più su di lei, quanti anni ha, che lavoro fa e dove vive.

Chi è Giulia Torelli e perché ha scatenato una polemica

Alcuni la conoscevano già mentre per altri è un volto completamente nuovo, per capire chi è Giulia Torelli dobbiamo fare qualche passo indietro. La 35enne è originaria di Parma ma vive a Milano e lavora nel campo della moda, nello specifico è diventata famosa per i suoi tutorial su come riordinare gli armadi, offrendo servizi e guide a pagamento.

Il suo nome sta facendo il giro del web per alcune dichiarazioni che non sono andate già a Selvaggia Lucarelli (e non solo) in merito al diritto di voto agli anziani. Queste alcune delle sue dichiarazioni rilasciare su Instagram, dove ha 250 mila followers:

“Ho una cosa da dire, la devo dire, mi spiace, perché i vecchi hanno il diritto di voto, perché?...Lo hanno già esercitato nella loro lunghissima vita. Basta, basta votare, non sanno niente. Non hanno idea. Quello che sanno lo vedono al tg, non sanno cosa stanno facendo.”

Insomma secondo la Torelli gli anziani non dovrebbero più votare perché "completamente rincoglioniti con le mascherine sulla bocca! Non serve a niente non tenerla sul naso, eppure sono vivi lì attaccati alla vita. Basta la smetto prima che succeda un patatrac". La polemica è servita su un piatto d'argento.

Vita e carriera dell’influencer milanese

Classe 1987, Giulia Torelli è un nome noto ai chi “bazzica” nel mondo della moda. Ha una laurea in Economia e, fin da piccola, ha coltivato la passione per i vestiti e per l'organizzazione. Il suo blog “Rock and Fiocc” è seguitissimo sui social e dispensa consigli su come organizzare al meglio gli armadi, salvare spazio e avere gli abiti giusti per ogni occasione.

La sua passione è diventata un lavoro quello di “closet organizer”; le sue prestazioni sono a pagamento e il prezzo richiesto oscilla in base al servizio, dalle consulenze via Skype agli interventi di persona.

Sicuramente Giulia ha uno spiccato spirito imprenditoriale e buon gusto, tuttavia dovrà giustificarsi per le dichiarazioni rilasciate le quali possono risultare offensive per moltissimi elettori non propriamente giovani.

