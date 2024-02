Chi è Giulia Valentina: vita privata e curiosità sull'influencer

Giulia Valentina è diventata popolare quando si è fidanzata con Fedez. A distanza di anni da quell'unione, la ragazza si è costruita una carriera come influencer e fashion blogger. Vediamo chi è e quali sono le curiosità sul suo conto.

Classe 1990, Giulia Valentina è nata il 15 ottobre a Torino, sotto il segno zodiacale della Bilancia, da genitori di origini siciliane. A soli 17 anni, si è trasferita a Parigi per studiare la lingua. Dopo il diploma, si è iscritta alla facoltà di Economia dell'Università Cattolica di Milano. Nel 2015, dopo la laurea, ha dato il via alla sua carriera da influencer e fashion blogger.

Appassionata di moda fin da ragazzina, nel 2015 è stata una dei testimonial della campagna di Sisley, mentre l’anno successivo ha condotto Smart Touch accanto al giornalista sportivo Ronny Mengo e Fan Karaoke con Giampaolo Morelli. Nel 2017 è stata uno dei volti dell'Eurovision Song Contest. Nel frattempo, è diventata firma del settimanale Grazia e ha un canale YouTube in cui condivide pillole di lingua inglese.

Amante dei viaggi, nel 2017 Valentina ha organizzato un road trip in America. Adora gli animali e ha due chihuahua che si chiamano Guè e Chew.

Il nome di Giulia Valentina ha attirato l'attenzione quando è diventata la fidanzata di Fedez. La loro relazione è iniziata nel 2013 ed è finita nel 2016, stesso anno in cui il rapper ha perso la testa per quella che poi è diventata sua moglie, Chiara Ferragni.

Dopo aver vissuto una storia d'amore chiacchieratissima, l'influencer ha scelto la strada della discrezione. Sappiamo che da circa sette anni ha un rapporto stabile, ma non conosciamo l'identità dell'uomo. E' stata la stessa Giulia a spiegare il motivo per cui la love story è e resterà segreta:

Non voglio essere un’ ombra gigante su di lui. Nemmeno i miei amici sono interessati a finire nelle mie storie o nei miei post per visibilità: ho fatto una bella selezione.

Giulia Valentina vive nel centro storico di Milano, in un bellissimo appartamento con terrazza panoramica. Situata in un palazzo signorile, la dimora è composta da due camere, doppio salone, cucina, due bagni e altrettanti balconi alla francese.

Giulia Valentina non ha mai svelato il suo vero cognome. Sui social ha motivato così la sua scelta:

Perché coinvolgere la mia famiglia in questa cosa? Mia sorella è comparsa sui miei social solo quando si è laureata: non volevo interferire nella sua vita. Ho un forte pensiero sull’identità e non voglio che la mia sovrasti nessuno.