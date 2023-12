Chi è Giuliano Sangiorgi: vita, carriera e segreti sul frontman dei Negramaro

I Negramaro sono un gruppo pop rock tra i più iconici e di successo in Italia. La band si è formata nel 1999 grazie all'azione di tre membri, tra cui Giuliano Sangiorgi, voce del gruppo.

Figura poliedrica nel panorama della musica italiana, il frontman è diventato famoso per il suo timbro canoro, giudicato come uno dei migliori d'Italia nel panorama pop. La sua carriera musicale è una storia di successo costante, caratterizzata da album di platino e performance indimenticabili.

Inoltre, la grande capacità di Sangiorgi - e della band tutta - di mescolare melodie accattivanti con testi profondi, gli ha fatto guadagnare un posto di rilievo nella scena musicale italiana.

La carriera di Giuliano Sangiorgi: come nascono i Negramaro

Il percorso della band, portata da Sangiorgi verso il successo, è caratterizzato da determinazione e talento.

Giuliano è originario di Nardò, ma ha sempre vissuto a Copertino, dove la band è nata. Cresce con un forte legame verso i propri genitori, soprattutto per il padre, il primo ad aprirgli le porte della musica, in quanto che lui stesso suonava il piano.

Non a caso, il primo strumento che Giuliano ha imparato a suonare è il pianoforte. Eppure chi gli sta attorno si accorge presto della sua attitudine rock e, per questo motivo, gli è stata poi regalata una chitarra, strumento che gli permetterà di approfondire e vivere liberamente la propria passione musicale.

Il brano che consacra i Negramaro e li porta al successo, facendoli conoscere dal grande pubblico è Mentre tutto scorre, che presentano nel 2005 a Sanremo Giovani. La canzone ebbe un grande successo di pubblico, nonostante alla kermesse furono eliminati prima della finale.

Da allora la band non ha più partecipato a Sanremo, fino al 2024, quando Giuliano si troverà con il gruppo in gara tra i Big.

Pochi mesi dopo i Negramaro sbancano anche al Festivalbar con Estate, contenuta nello stesso album. Da lì è tutta un’ascesa: tantissimi sono i successi della band, spesso scritti e composti da Giuliano.

Nel febbraio 2011 il gruppo è costretto ad annullare il proprio tour, a causa di un delicato intervento alle corde vocali al quale ha dovuto sottoporsi Giuliano Sangiorgi, che ha reso necessario un lungo periodo di riabilitazione.

Questa però non è stata l'unica crisi che il cantante della band ha dovuto fronteggiare: nel 2017 il gruppo si scioglie a causa di incomprensioni, ma nello stesso anno si ritrovano per produrre un nuovo album.

La seconda difficoltà sopraggiunge nel 2018, quando il chitarrista Lele Spedicato viene ricoverato per un'emorragia cerebrale. La ripresa è stata molto lenta e difficoltosa, con la preoccupazione del frontman per l'amico e collega.

La vita privata

Giuliano Sangiorgi è noto anche per la sua riservatezza riguardo alla vita privata. Questa discrezione è diventata parte integrante della sua immagine pubblica: a lungo si era parlato della sua possibile relazione con la cantante Emma, anche lei pugliese e spesso immortalata in sua compagnia.

Alcuni giornali di gossip hanno anche ipotizzato che i due aspettassero un bambino, voce poi prontamente smentita dai diretti interessati.

La compagna di Giuliano Sangiorgi è invece Ilaria Macchia, nota sceneggiatrice e scrittrice, con la quale nel 2018 ha avuto una bambina, Stella.

Le curiosità che ancora non conoscevi

Non solo cantante di successo: Giuliano Sangiorgi è anche un autore di talento. Il suo amore per la musica gli permette di comporre melodie uniche e dalla sua penna nascono brani intensi. E non solo per la sua band...

Ebbene sì, perché dopo aver scoperto che è stato suo papà a regalargli il primo pianoforte, devi sapere che Sangiorgi ha scritto diversi testi per altri grandi nomi della musica italiani. Tra questi c'è Andrea Bocelli, con il brano "Le parole che non ti ho detto". Proprio la passione per la scrittura lo ha portato persino in libreria: è del 2010 il suo primo romanzo, "Lo spacciatore di carne".

Vuoi scoprire una terza curiosità che riguarda da vicino il cantante? È padrino di Emma, la figlia di Elisa, amica con la quale ha intonato brani sensazionali. Anche il collega Federico Zampaglione, frontman dei Tiromancino, e l'ormai ex moglie Claudia Gerini hanno scelto il cantante pugliese come padrino della loro bambina, Lidia.

E i fan più curiosi, che per molto tempo hanno fantasticato sulla sua vita privata, hanno dovuto pazientare a lungo. Sangiorgi, infatti, ha svelato il nome della sua compagna solo quando è nata la loro bambina.