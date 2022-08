Dopo Flavio Briatore, per la conduttrice di Battiti live potrebbe esserci un nuovo amore: si tratta di Giulio Fratini, 30 anni, e imprenditore di successo: scopriamo di più su di lui.

Elisabetta Gregoraci, ex di Flavio Briatore, show di successo e gieffina, potrebbe avere un nuovo amore. Secondo gli ultimi rumors, il suo fidanzato è Giulio Fratini. Agli appassionati di gossip questo nome non suonerà nuovo. In passato, infatti, è stato legato ad una nota conduttrice televisiva della Rai e ad altre showgirl (c’è anche chi ha parlato di una relazione con Aida Yespica).

Tra Elisabetta e Giulio ci sarebbe del tenero, a confermarlo le foto recentemente scattate durante una vacanza e pubblicate su numerosi giornali. Ma chi è davvero Giulio Fratini?

Cosa sappiamo su Giulio Fratini, nuova fiamma di Elisabetta Gregoraci

30 anni, Giulio Fratini è 12 anni più giovane della bellissima Elisabetta Gregoraci. I due sono stati paparazzati in atteggiamenti "inequivocabili" a Forte dei Marmi, precisamente Twiga, locale di proprietà di Briatore, suo ex marito, e Daniela Santanché. Sappiamo che anche Nathan Falco, figlio della showgirl, avrebbe iniziato a seguire il manager sui Social network. Ma chi è Giulio Fratini, che lavoro fa e soprattutto quanto è ricco? Per coloro che ancora non lo conoscono, Giulio è uno degli impreditori italiani di maggior successo, nonostante la sua giovane età. Figlio del noto impreditore fiorentino Sandro Fratini ha ereditato ben presto la ricca impresa di famiglia (il brand Rifle, noto a livello internazionale) diventando uno vero e proprio scapolo d’oro.

Le ex fidanzate di Giulio Fratini

Il giovane imprenditore ha avuto diversi flirt con donne famose del mondo dello spettacolo. Giulio è stato legato alla conduttrice Rai, ex di Carlo Conti, Roberta Morise fino alla primavera del 2020, per un anno e mezzo circa. Prima della conduttrice era stato paparazzo in diverse occasioni insieme a Raffaella Fico. Mai confermate, invece, le indiscrezioni circa un flirt con Aida Yespica.

L'azienda di famiglia

Seppur molto giovane, Giulio Fratini è considerato tra i più promettenti imprenditori italiani, tanto che Forbes lo ha inserito nella lista dei talenti under 30. Questo grazie alle capacità imprenditoriali dimostrate nella gestione dell’azienda e dell'impero milionario ereditato dal padre, Sandro Fratini. Sandro, oltre ad essere un imprenditore di successo, è noto per essere uno dei principali collezionisti di orologi del mondo. Ne possiede oltre 2 mila pezzi tra Rolex, Patek Philippe, Vacheron Constantin e Audemars Piguet per un valore stimato di un miliardo di euro.