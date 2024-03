Chi è Giuseppe Brindisi? Il suo nome è noto nel mondo del giornalismo e della televisione. Volto popolare di Mediaset, nell'ultimo anno si è parlato poco di lui anche se si vocifera che molto probabilmente condurrà una nota trasmissione di cui è stato già autore ed analista.

Giuseppe Brindisi: chi è, età, carriera televisiva, vita privata, moglie

Giuseppe Brindisi è nato a Modugno, comune della città metropolitana di Bari, in Puglia, il 7 giugno 1962. Il suo segno zodiacale è Gemelli e attualmente ha 61 anni, a breve spegnerà però 62 candeline. Dopo aver mosso i primi passi in ambito radiofonico, Brindisi ha iniziato a studiare scienze politiche presso l'Università degli Studi di Bari intraprendendo anche la carriera nel mondo del giornalismo sportivo.

Grazie allo sport, Giuseppe Brindisi, è approdato in televisione nella trasmissione Pressing, a soli 28 anni, nel 1990. Dall'anno successivo, il 1991, si è trasferito a Milano con la qualifica di inviato della già menzionata trasmissione. Sempre dal '91 ha lavorato come giornalista nella redazione sportiva di Videonews. Dal 1991 al 1993 ha lavorato anche al programma Studio Sport, oggi noto come Sport Mediaset.

Giuseppe Brindisi, a partire dal 1993, è passato dallo sport alla cronaca e alla politica grazie alla conduzione del telegiornale Studio Aperto, del quale è stato anche a capo della redazione di Roma dal 2000 al 2001.

Tra gli altri programmi a cui ha preso parte Brindisi si ricordano:

• Le Iene ;

• TG5 ;

• Verissimo ;

• TGcom24 ;

• TG4 ;

• Dalla parte vostra ;

• Stasera Italia ;

• Stasera Italia - Weekend ;

• Stasera Italia - Estate .

• Diario del giorno.

Della vita privata di Giuseppe Brindisi si sa davvero molto poco. È sposato con una collega che si chiama Annamaria Capozzi e i due hanno una figlia nata nei primi anni 2000 di cui non si sa assolutamente nulla vista la riservatezza dei due coniugi.

Gli ultimi lavori di Giuseppe Brindisi

Sebbene Brindisi abbia condotto diverse trasmissioni, tra cui importanti telegiornali Mediaset, è ricordato principalmente per due trasmissioni: Pomeriggio Cinque e Zona Bianca.

Di Pomeriggio Cinque è stato conduttore per due puntate: quella del 7 e quella dell'8 febbraio 2024, come sostituto di Myrta Merlino. Della stessa trasmissione, però, è stato autore nel 2018 ed analista dal 2021 al 2023.

Il programma Zona Bianca, invece, è stato quello che ha consacrato Giuseppe Brindisi. Spesso è stato attaccato per le sue posizioni, ma comunque il suo lavoro è stato molto apprezzato. Subito dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, Brindisi finì nel mirino per aver intervistato il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov.

Che fine ha fatto Giuseppe Brindisi

Giuseppe Brindisi non si è mai mosso da Zona Bianca e nonostante si stia parlando meno di lui resta sempre alla conduzione del suo programma. Da oggi, 22 marzo 2024, però stanno iniziando a circolare delle voci che parlerebbero di un suo passaggio definitivo alla trasmissione di cui è stato autore ed analista: Pomeriggio Cinque.

Nella puntata odierna, infatti, Brindisi ha nuovamente sostituito la sua collega Myrta Merlino che tra l'altro è stata messa in discussione da Mediaset e non è chiaro se verrà riconfermata alla conduzione di Pomeriggio Cinque.

