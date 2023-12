Chi è Gloria Campaner: carriera e vita privata della moglie di Alessandro Baricco

La sua carriera nel mondo della musica è una delle più splendenti nel panorama italiano, vantando anche di una relazione da sogno con uno degli scrittori più noti di tutti i tempi.

Gloria Campaner e Alessandro Baricco sono convolati a nozze celebrando il loro amore: scopriamo chi è la "protagonista di Novecento", dalla carriera alla vita privata.

Chi è Gloria Campaner

Nata a Jesolo nel 1986, Gloria Campaner manifesta sin dalla giovane età una forte passione per il mondo delle arti: a soli 4 anni, infatti, le sue orecchie incontrano per la prima volta il suono del pianoforte.

Grazie alla guida della maestra Daniela Vivaldi, Gloria inizia la sua carriera nel mondo della musica, esibendosi dinanzi al pubblico e collezionando i primi premi e riconoscimenti internazionali.

La sua carriera spicca il volo in pochi anni, divenendo una delle pianiste più affermate d'Italia e del mondo.

La carriera da pianista di Gloria Campaner

Gloria Campaner ha solo 12 anni quando debutta come solista al pianoforte, intraprendendo anche gli studi presso il Conservatorio di Udine.

Terminato questo percorso, Gloria si iscrive all'Accademia Musicale Pescarese, entrando in contatto con alcune personalità di spicco del settore, decidendo successivamente di trasferirsi all'estero.

Da Oxford a New York: queste le città in cui Gloria perfezionerà i suoi studi, suonando in diverse tournée in giro per il mondo, arrivando anche in Cina.

Come spesso accade, l'amore può sbocciare tra personaggi nel mondo dello spettacolo, esempio di Anna Ferzetti e suo marito Pierfrancesco Favino: stesso destino ha avuto anche Gloria Campaner, moglie dello scrittore Alessandro Baricco.

Gloria Campaner e l'amore con Alessandro Baricco

Dopo aver rivelato chi è la moglie di Fabio De Luigi, non resta che scoprire alcune curiosità su Gloria Campaner e suo marito, uno degli scrittori più conosciuti in Italia e in tutto il mondo.

Sono 4 gli anni di fidanzamento della coppia e, dopo un corteggiamento vintage e lettere romantiche, Gloria Campaner e Alessandro Baricco sono convolati a nozze, celebrando il loro amore.

Grande appassionato di musica, Alessandro Baricco conobbe sua moglie durante un concerto, innamorandosene a prima vista: la loro relazione è più forte che mai e ha anche superato il difficile momento della malattia dello scrittore.

Alessandro Baricco ha infatti scoperto di avere la leucemia mielomonocitica e, durante i trapianti di midollo, ha potuto contare sull'affetto e sul sostegno di Gloria, come lei stessa ha dichiarato:

Sposandoci ci siamo fatti un regalo dopo un anno di prove difficili per la salute di Alessandro, abbiamo avuto paura e fiducia insieme, e alla fine quello che penso è che l'amore è l'unica risposta.

Con soli 7 invitati, la coppia ha deciso di coronare il loro sogno d'amore al Comune di Moncalieri, celebrando con persone a loro vicine nei momenti di gioia e di difficoltà.

