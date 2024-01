Chi era Glynis Johns: tutto sull'interprete di Winifred Banks di Mary Poppins

L'attrice americana Glynis Johns, nota al mondo intero per aver vestito i panni di Winifred Banks nella pellicola cult Mary Poppins del 1964, è morta alla veneranda età di 100 anni. Ripercorriamo la sua biografia e vediamo chi era.

Glynis Johns: chi era l'attrice scomparsa all'età di 100 anni

Classe 1923, Glynis Margaret Payne Johns è nata il 5 ottobre a Pretoria, in Sudafrica, dalla pianista pianista Alice Maude Steele Wareham e dall'attore Mervyn Johns. Di famiglia gallese, è venuta alla luce in terra straniera perché i suoi genitori erano impegnati in una tournée. Cresciuta con due genitori artisti, ha debuttato come ballerina quando era ancora una bambina, danzando presso il Garrick Theatre di Londra.

Nel 1936, Glynis ha iniziato a muovere i primi passi come attrice di teatro, mentre l'arrivo al cinema è datato 1938 con il film La cavalcata delle follie. Da questo momento in poi, la sua carriera è stata inarrestabile. Diversi i titoli di successo che l'hanno vista davanti alla macchina da presa, come: Intermezzo matrimoniale, Estasi d'amore, L'impareggiabile Glynis, La parola alla difesa e Batman.

Nel 1960 ha ottenuto una candidatura all'Oscar come miglior attrice non protagonista per le pellicola I nomadi di Fred Zinnemann, mentre con il musical A Little Night Music di Stephen Sondheim ha vinto il Tony Award come miglior attrice protagonista. Tra tutti i ruoli che ha interpretato, quello che le ha dato maggiore successo è quello di Winifred Banks nel film cult Mary Poppins del 1964.

Negli ultimi anni della sua carriera, prima di ritirarsi dalle scene, la Johns ha recitato nelle pellicole C'eravamo tanto odiati, Un amore tutto suo e Superstar, nel musical A Little Night Music e nello spettacolo teatrale A Coffin in Egypt a Sag Harbor.

La vita privata di Glynis Johns: quattro matrimoni e un solo figlio

Glynis Johns è stata sposata per ben quattro volte. Il primo marito, al quale è stata legata dal 1942 al 1948, è stato Anthony Forwood. Le seconde nozze sono state quelle con David Foster, durate dal 1952 al 1956. Il terzo consorte è stato Cecil Henderson, al suo fianco dal 1960 al 1962. Infine, il quarto e ultimo matrimonio dell'attrice è stato quello con Elliot Arnold, dal 1964 al 1973.

Tutte le unioni coniugali dell'interprete sono finite con un divorzio. Soltanto dal primo marito, Glynis ha avuto un figlio, Gareth Forwood. Nato nel 1945, è stato un attore teatrale, cinematografico e televisivo. L'unico erede della Johns è morto nel 2007, a soli 62 anni, a causa di un attacco cardiaco dovuto ad un cancro.

Glynis, invece, si è spenta il 4 gennaio 2024, alla veneranda età di 100 anni. L'attrice era da tempo ricoverata presso una clinica di Los Angeles ed è deceduta per cause naturali. Era la persona vivente più anziana ad aver ottenuto una candidatura all'Oscar.