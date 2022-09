Non è passato di certo inosservato in quest'ultimo periodo il nome di Goffredo Cerza, il fidanzato storico di Aurora Ramazzotti, figlia del noto cantante italiano Eros Ramazzotti e della conduttrice showgirl Michelle Hunziker.

A differenza di Goffredo, Aurora è sempre stata abituata ai rotocalchi e alle attenzioni dei paparazzi mentre il ragazzo preferisce tutelare la sua privacy. Per questo su di lui non ci sono molte informazioni. Scopriamo qualche informazione in più sul compagno di Aurora Ramazzotti che presto sarà papà.

Goffredo e Aurora: da quanto dura la loro storia e dove vive la coppia

La loro storia d'amore nasce a Londra dove Goffredo ha vissuto per un po' di tempo e dove ha conseguito la laurea. Proprio qui ha conosciuto Aurora Ramazzotti che in poco tempo è diventata la sua fidanzata condividendo l'amore per lo sport e la passione per la cucina.

I due giovani innamorati si sono conosciuti grazie ad un'amica in comune, Sara Daniele, la figlia del celebre artista scomparso prematuramente Pino Daniele. Ed è proprio da allora che non si sono mai più separati.

La coppia ho un rapporto molto stabile e duraturo da oltre 5 anni e recentemente è stata data la notizia della gravidanza di Aurora. I due inseparabili convivono ormai da tempo a Milano insieme alla loro gattina Saba Miao in attesa dell'arrivo del loro bebè​. La cicogna è prevista per il prossimo gennaio 2023.

Chi è Goffredo Cerza, età e lavoro

Goffredo Cerza ha 26 anni ed è nato il 19 gennaio sotto il segno del capricorno. Ha conseguito il diploma in un istituto privato Internazionale di Roma, la Marymount International School. Successivamente si è trasferito a Londra e si è laureato in ingegneria elettrica alla London University. Dopo la laurea ha seguito un master in International Business.

Nella vita si occupa di marketing manager e business analyst. Ha diverse passioni: ama la montagna in particolare sciare e fare paracadutismo. Goffredo ha origini romane ed entrambi i genitori lavorano nel campo sanitario. Lui però ha deciso di non proseguire la strada dei genitori e di assecondare le sue passioni.

Da giovanissimo si è appassionato allo sport frequentando già a 4 anni sia calcio che nuoto. Proprio la passione per lo sport, in particolare per il fitness, hanno portato Cerza a lavorare in questo settore. Infatti oggi Goffredo è un famoso coach on-line: sul suo profilo Instagram Kingcinzfitness dà supporto alle persone per il miglioramento del proprio corpo e realizza programmi e piani di allenamento in collaborazione con molti specialisti del settore.