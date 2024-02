Grammy 2024, Taylor Swift vince per la quarta volta il "Miglior album": tutti i vincitori

Taylor Swift entra nella storia: è la prima artista nei 66 anni di storia dei Grammy a vincere quattro volte per il miglior l'album dell'anno. Ecco tutti i vincitori dell'edizione 2024.

La star della serata è stata Taylor Swift, la prima cantante nei 66 anni di storia dei Grammy Awards a vincere per la quarta volta consecutiva il premio come "Miglior album". La cantante americana, amatissima in tutto il mondo, ha anche annunciato l'uscita di un nuovo album, facendo scatenare il pubblico.

Da Miley Cyrus a Billie Eilish, ecco chi sono i vincitori dei Grammy Awars 2024.

Grammy 2024, Taylor Swift vince il "Miglior album"

Spettacolo ai Grammy Awards 2024, dove Taylor Swift ha vinto per la quarta volta consecutiva il premio come "Miglior album" grazie a "Midnights": nessun artista prima di lei aveva mai avuto questo enorme successo. Ha superato persino Stevie Wonder, Paul Simon e Frank Sinatra che si erano fermati a tre riconoscimenti in questa categoria.

La Swift si era aggiudicata anche i premi degli anni precedenti, grazie ai suoi famosissimi album: "Fearless", "1989" e "Folklore".

E mentre andava a ritirare il suo 13esimo premio alla carriera, Taylor Swift ha annunciato anche l'uscita di un nuovo album, "Tortured Poets Department", previsto per il 19 aprile.

Tutti i vincitori dei Grammy Awards 2024

Tra i vincitori dei Grammy Awards 2024 c'è anche Bllie Eilish con la canzone dell'anno: "What Was I Made For?", associato al film Barbie: mentre ritirava il suo premio, la cantante ha voluto ringraziare la regista Grega Gerwig e la protagonista Margot Robbie, entrambe escluse dalla candidatura agli Oscar.

Miley Cyrus, invece ha vinto il premio per la "Miglior registrazione" con "Flowers" e anche quello come "Miglior performance pop solista".

Questo premio è fantastico. Ma spero davvero che non cambi nulla perché la mia vita è stata bellissima ieri.

Grandissime emozioni anche quando Celine Dion ha varcato il palco della Crypto Arena: l'interprete canadese lotta da tempo contro una malattia rara, la sindrome della persona rigida.

I premi più importanti ai Grammy 2024

Venendo infine ai premi più importanti consegnati agli artisti ai Grammy 2024, non possiamo non annoverare:

• Album dell'anno - "Midnights", Taylor Swift;

• Registrazione dell'anno - "Flowers", Miley Cyrus;

• Nuova artista - Victoria Monét;

• Canzone dell'anno - "What Was I Made For?" (dal film “Barbie”) - Billie Eilish & Finneas O’Connell;

• Album vocale pop - "Midnights", Taylor Swift;

• Miglior canzone R&B - "Snooze" SZA;

• Album country - “Bell Bottom Country”, Lainey Wilson;

• Album Música Urbana - Karol G;

• Miglior performance solista pop - "Flowers", Miley Cyrus;

• Produttore dell'anno (non classical) - Jack Antonoff;

• Album folk - "Joni Mitchell at Newport (Live)" , Joni Mitchell;

• Album latin pop - "X Mí (Vol. 1)", Gaby Moreno.

Killer Mike è stato arrestato dopo la cerimonia

Uno dei colpi di scena più particolari della serata è stato l'arresto di Killer Mike, subito dopo la consegna dei tre premi (miglior performance rap, canzone rap e album rap dell'anno).

Non sono stati forniti particolari dettagli, ma pare che alla base dell'arresto vi sia un alterco avvenuto all'interno dell'Arena. La sua troupe non ha fornito alcuna dichiarazione a tale riguardo.