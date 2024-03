Finalissima del Grande Fratello: ecco chi è il favorito per la vittoria finale

Canale 5, prima serata: l'appuntamento è il solito, ma stavolta la puntata non sarà come le altre. Lunedì 25 marzo si decreta il vincitore della 17esima edizione del Grande Fratello. Chi è il favorito?

Prima dell'effettivo inizio dell'ultima - attesissima- puntata andrà in onda il televoto, con cui si deciderà il sesto finalista della 17esima edizione. I telespettatori dovranno votare tra Greta Rossetti, Letizia Petris e Sergio D'Ottavi. Uno di questi tre dovrà battagliare con chi è ancora in gara, per una sfida che si prospetta infuocata: chi è il favorito per la vittoria finale del Grande Fratello?

Chi è favorito per la vittoria del Grande Fratello?

Per i bookmakers non ci sono dubbi: la sfida per la vittoria finale è un tête-à-tête tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero. L'attrice, 53enne, sembra in vantaggio sulla sua sfidante più giovane, ma occhio alle sorprese. Beatrice può vantare sulla sua solidissima fanbase, che nel corso di questi 200 giorni si è fortemente radicata e ampliata: fin dall'inizio è sempre stata la protagonista indiscussa di questa edizione, guadagnandosi la finale a furor di popolo. Proprio per questo, secondo molti, sarà lei ad aggiudicarsi il montepremi di 100mila euro, la cui metà, come di consueto, andrà devoluta in beneficienza.

Perla, dal canto suo, è in forte risalita: lo dicono i bookmaker. La sua esperienza come ex-concorrente di un altro reality show che non risparmia i colpi bassi -Temptation Island- può risultare fondamentale per la corsa alla vittoria finale. Inoltre, può contare sui fan del suo ex-fidanzato, Mirko Brunetti, elemento da non sottovalutare. Perla, inoltre, può fare affidamento anche su Marco Maddaloni, che da dopo l'eliminazione ha sempre fatto il tifo per lei. E il suo sostegno sui social può diventare molto utile.

Occhio però agli outsider, tra cui ricordiamo Rosy Chin, Massimiliano Varrese e Letizia Petris. Tra i "non-favoriti- però, chi potrebbe cambiare le carte in tavola sarebbe Simona Tagli, che ha festeggiato il suo sessantesimo compleanno -auguri!- lo scorso 22 febbraio proprio nella casa del Grande Fratello. Quella che all'apparenza sembrerebbe una corsa a due, potrebbe presto rivelarsi una gara a 3, con la Tagli che, nel silenzio più totale, sfilerebbe da sotto il naso la vittoria alle favorite. D'altronde, come si suol dire, tra i due litiganti il terzo gode!

E il televoto?

Tra tutti i nomi citati, manca quello che farà da -sesto- incomodo ai finalisti: ancora non si conosce il candidato che verrà scelto, ma i telespettatori potranno subito assistere -e partecipare- alla sua votazione, che si terrà all'inizio della serata. I nomi, lo ricordiamo, sono quelli di Greta Rossetti, Letizia Petris e Sergio D'Ottavi. Quest'ultimo, sempre secondo i bookmakers, sembra essere favorito per entrare nel gruppo ristretto dei finalisti della 17esima edizione.

D'Ottavi può rappresentare un pericolo per Beatrice e Perla? La logica -e le quote- dicono di no, ma nella vita non si può mai sapere. Le sorprese sono sempre dietro l'angolo, e il Grande Fratello, spesso, ci ha regalato colpi di scena inaspettati. Chi vincerà la sfida e si aggiudicherà il montepremi del reality show più amato dagli italiani?