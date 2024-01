Chi è Greta Cianfano: studi, carriera e vita privata dell'hostess di Avanti un Altro

Tanti sono i protagonisti del salottino di Avanti un altro e tra questi spicca Greta Cianfano, new entry del programma.

Questa non è però la sua prima apparizione sul piccolo schermo: ecco chi è, dalla carriera alla vita privata.

Greta Cianfano: chi è la nuova protagonista di Avanti un altro

Il pre-serale di Canale 5 è uno dei più seguiti di sempre, grazie soprattutto al game show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, Avanti un altro.

Oltre alle conferme, tra cui rientra Maria Mazza, ci sono tante new entry che hanno conquistato il pubblico, tra cui spicca Greta Cianfano.

Con la sua bellezza e simpatia, ha attirato l'attenzione degli spettatori, che avevano già avuto modo di vederla in un altro programma di canale 5.

Da Amici ad Avanti un altro: chi è Greta Cianfano

Assieme ad Andrea De Paoli, Greta Cianfano è una delle protagoniste indiscusse di Avanti un altro, facendo delle domande di geografia ai concorrenti nella veste di hostess.

A soli 25 anni, Greta Cianfano è diventata una delle protagoniste indiscusse di canale 5, entrando anche a far parte di Ciao Darwin.

Questo però non corrisponde al suo esordio in ambito televisivo: Greta è infatti stata protagonista di Amici nel 2018, riuscendo a superare la fase del casting per poi essere eliminata negli step successivi.

Tanti sono i follower che la seguono sui suoi profili social, curiosi sulla sua vita sentimentale.

La vita sentimentale di Greta Cianfano

Sono numerosi gli scatti pubblicati da Greta Cianfano sui suoi profili social, coinvolgendo i suoi follower con la sua vita lavorativa e con una delle sue più grandi passioni, ovvero i viaggi.

Sono invece assenti informazioni riguardo la sua vita privata, evidenziando la scelta di Greta Cianfano di separare i due lati della sua vita, preferendo postare immagini della suo quotidianità sui social.

Alcuni dei post condivisi la vedono in compagnia di una bambina, sua nipote, a cui Greta è particolarmente affezionata.

