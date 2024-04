Chi è Greta Zuccarello: carriera e vita privata della ballerina e modella

Tanti sono i concorrenti che prendono parte all'Isola dei Famosi e, tra i naufraghi, vi è un nome già conosciuto nel mondo dello spettacolo.

Scopriamo insieme chi è Greta Zuccarello, dalla carriera alla vita sentimentale.

Greta Zuccarello: chi è la naufraga dell'Isola dei Famosi

Nata nel 1996 a Treviso, in Veneto, Greta Zuccarello è uno dei volti dell'Isola dei Famosi 2024 e il suo nome non è per niente sconosciuto nel mondo dello spettacolo.

Fin da bambina, Greta dimostra una grande passione per il mondo dello sport, praticando ginnastica artistica alla sola età di 5 anni.

Dopo poco tempo, però, decide di abbandonare questa disciplina per dedicarsi alla danza, dimostrando sulle punte tutto il suo talento.

Sarà proprio grazie a questo che Greta Zuccarello verrà notata in questo settore, vincendo nel 2010 una borsa di studio per uno stage estivo all'Opus Ballet.

La carriera di Greta Zuccarello: dalla danza alla tv

Il suo talento per la danza la porterà a viaggiare per tutto il mondo, trascorrendo alcuni anni in America, entrando alla San Francisco Ballet School per poi trasferirsi a New York.

Oltre a perseguire una carriera nel mondo della danza, Greta Zuccarello intraprende anche un percorso da modella e nel 2017 Victoria's Secret la seleziona come volto per la sua campagna di biancheria sportiva.

Non solo danza e moda: Greta accede anche nel mondo televisivo, entrando nel corpo di ballo di Tale e Quale Show e The Voice Kids.

Con la conduzione di Vladimir Luxuria, L'Isola dei famosi è il programma che vedrà Greta Zuccarello nuovamente sul piccolo schermo.

Non solo carriera: scopriamo i dettagli della vita sentimentale della ballerina.

Greta Zuccarello: la vita privata della ballerina

Se sono tante le nozioni riguardo la carriera di Greta Zuccarello, lo sono molto meno quelle legate alla sua vita sentimentale.

La ballerina e modella è stata fidanzata per qualche anno con il campione di nuovo Luca Dotto, ex fidanzato di Rossella Fiamingo, anche se dai social sembra che la loro relazione sia terminata.

Greta Zuccarello sembra così essere single, affrontando l'avventura dell'Isola dei Famosi 2024.

