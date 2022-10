Dopo anni dall’uscita al cinema de Il Grinch, film con protagonista Jim Carey diventato un must watch nel periodo natalizio, ora è pronto a tornare nelle sale cinematografiche in una veste del tutto inedita.

Ron Howard diresse la pellicola che ottenne numerosi riconoscimenti, tra i quali spicca il premio Oscar per il miglior trucco e acconciatura. Tuttora è uno dei film più visti e amati da grandi e piccini da guardare insieme in prossimità del Natale. Inoltre, l'immensa bravura di Jim Carey ha reso il personaggio iconico nella storia del cinema internazionale.

Questa volta sarà una versione horror del famoso essere di colore verde che non mostra nessun entusiasmo per il Natale ed è sempre di cattivo umore.

Il Grinch: trama e cast del remake horror

Prodotto da XYZ Films, Il Grinch è pronto a spaventare grandi e piccini per le prossime festività natalizie (in inglese il titolo originale è The Mean One). La trama ufficiale ha come protagonista il mostriciattolo peloso tutto verde vestito da Babbo Natale che vive nella cittadina di Newville. Tuttavia, l’arrivo in città di Cindy Chi Lou che ha perso i genitori molti anni prima per mano del Grinch ha il sapore di vendetta.

Il cast completo de Il Grinch include: David Howard Thorton nei panni del temibile protagonista, il quale sarà affiancato da Krystle Martin, Chase Mullins, John Bigham, Erik Baker, Flip Kobler e Amy Schumacher. Il film è diretto da Steven LaMorte.

Quando esce la pellicola?

Il remake de Il Grinch vedrà la luce il prossimo 15 Dicembre nelle sale cinematografiche negli Stati Uniti. Sull’uscita in Italia, invece, non c’è ancora nessuna ufficialità.