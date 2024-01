Chi è Guenda Goria: carriera, fidanzato, malattia e figli dell'attrice italiana

Il suo cognome non è sconosciuto nel mondo dello spettacolo ed è da molti anni che bazzica nella televisione italiana, conquistandosi un posto nel cinema e nelle fiction.

Scopriamo insieme chi è Guenda Goria, dalla carriera alla vita privata.

Chi è Guenda Goria: la figlia d'arte dello spettacolo italiano

Nata a Roma il 4 dicembre 1998, Guenda Goria è la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, entrambi molto noti nel mondo dello spettacolo italiano, rispettivamente nell'ambito dello spettacolo e del giornalismo sportivo.

A lei segue il fratello Gianamedeo, con il quale passa la maggior parte della sua infanzia, soprattutto durante gli anni che precederanno la separazione dei genitori, avvenuta nel 1999.

Sin dai primi anni di vita, Guenda manifesta una forte passione nel campo della musica, suonando il pianoforte e diplomandosi al Conservatorio Verdi di Milano, per poi appassionarsi anche alla recitazione.

Sempre a Milano, Guenda si diplomerà all'Actors Academy, approdando così sul piccolo e sul grande schermo.

La carriera di Guenda Goria: dai reality alle fiction

Sono diversi i programmi che hanno vista protagonista Guenda Goria, la quale debutta in tv nella fiction Crimini nel 2006.

A questo segue il esordio come conduttrice su All Music con il programma Sun Splash Festival.

Nel 2015 prende parte al cast del film di Matteo Garrone, Il racconto dei racconti, per poi approdare anche nel mondo dei reality show, partecipando all'Isola dei Famosi e al Grande Fratello Vip.

Guenda Goria arriva anche in Rai, recitando nella fiction pomeridiana Il paradiso delle signore, a cui si aggiunge la sua partecipazione al film di Pupi Avati Con il sole negli occhi.

Tante sono anche curiosità riguardo la sua vita privata: scopriamole insieme.

Guenda Goria e la proposta di matrimonio dal fidanzato in tv

Durante un viaggio in Kenya, Guenda Goria conosce l'imprenditore Stefano Rotondo, intraprendendo una relazione nel 2004, terminata dopo ben 14 anni di amore.

A questo è seguito un flirt con Telemaco dell'Aquila, mentre l'imprenditore era ancora legato alla moglie Olga Vais, la quale perdonerà il tradimento: Guenda si allontana così da questa breve relazione, non apprezzata dalla stessa madre.

Nel 2021 conosce il videomaker Mirko Gancitano con il quale scoppia subito la scintilla: proprio durante il programma La volta buona, condotto da Caterina Balivo, il fidanzato le ha chiesto la mano.

Il matrimonio tra Clizia Incoravaia e Paolo Ciavarro non sarà quindi l'unico dell'anno, anche se quello tra Guenda e Mirko è un "secondo matrimonio".

La malattia di Guenda Goria

Proprio durante la proposta, Mirko Gancitano ha affermato di aver già sposato per via spirituale Guenda a Santo Domingo, non arrivando però al passo all'altare.

Il loro matrimonio doveva infatti avvenire qualche anno fa, data che è stata però sposata a causa della malattia di Guenda Goria: l'attrice ha infatti scoperto di soffrire di endometriosi, malattia invalidante che difficilmente viene individuata dai medici.

Nel 2022, inoltre, Guenda ha rivelato sui social di aver avuto una gravidanza extrauterina e, dopo l'operazione, ha scoperto di non poter aver più figli naturalmente.

Nonostante la paura, l'attrice aveva però rivelato di voler cominciare un percorso di fecondazione assistita per poter diventare madre, sogno che ha realizzato grazie alla dichiarazione del suo stato di gravidanza.

