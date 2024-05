Guida agli orologi ideali per la bella stagione

Con l’arrivo della bella stagione, è il momento di aggiornare il tuo guardaroba e gli accessori, incluso il tuo fedele orologio da polso.

Che tu stia pianificando un’avventura all’aperto, una giornata in spiaggia o semplicemente vuoi aggiungere un tocco di freschezza al tuo look estivo, la scelta dell’orologio giusto è fondamentale.

In questa guida, esploreremo una selezione di orologi ideali per la stagione estiva , inclusi i versatili modelli Garmin Fenix ed Epix, i robusti Casio Protrek, i classici Seiko e Citizen in versione Divers, e i modelli più colorati tra i G-Shock.

Garmin Fenix vs. Garmin Epix: funzionalità avanzate per le tue avventure estive

Entrambi i modelli Garmin offrono funzionalità avanzate ideali per gli amanti dell’outdoor e degli sport estremi.

Vari sensori tra cui il GPS e cardio integrato permettono il monitoraggio delle attività fisiche con funzioni specifiche già precaricate per ogni sport, per chi ama fare escursioni, correre o praticare sport acquatici.

Le due linee presentano le stesse funzioni con la possibilità di visualizzare il percorso e la posizione su mappe topografiche dettagliate ma con alcune differenze chiave:

Il Garmin Fenix ha un display MIP (memory in pixel) touchscreen a colori a basso consumo che unito alla carica solare permette un maggior tempo di riserva di carica ed è ideale per le ultramarathon.

Il Garmin Epix invece si distingue per il suo display touchscreen a colori Amoled ad alto contrasto e con colori brillanti che non permette la carica solare ed ha una durata legegrmente inferiore di riserva di carica, si parla comunque di molti giorni a seconda del modello.

Casio Protrek: resistenza e affidabilità per le tue avventure all’aperto

I Casio Protrek sono rinomati per la loro resistenza e affidabilità in ambienti estremi. Dotati di funzionalità come altimetro, barometro, termometro e la bussola digitale sono progettati per resistere alle condizioni più difficili e per una riserva di carica elevata data dalla carica solare integrata. Sono dunque perfetti per le escursioni in montagna, il campeggio o le attività outdoor in generale. Con il loro design robusto e sportivo, gli orologi Protrek sono pronti a seguirti in ogni avventura estiva. Tra i modelli più robusti e gettonati segnaliamo il PRW-6600YB e il PRG-330.

Seiko e Citizen Diver: eleganza e funzionalità per le tue immersioni estive

Per gli amanti delle immersioni estive i brand Seiko, Mido e Citizen realizzano Divers automatici di prestigio o al quarzo a carica solare con una combinazione perfetta di eleganza e funzionalità.

Con una resistenza all’acqua fino a 200 metri o più, questi orologi sono progettati per resistere alle pressioni dell’acqua e garantire una perfetta leggibilità anche in profondità. Per questo sono l’accessorio ideale per esplorare i fondali marini durante le vacanze estive.

Tra i Mido Ocean Star il 600mt automatico con certificato di chronometro è sicuramente il modello di punta mentre per quanto riguarda i Seiko Divers tra i più apprezzati rientrano sicuramente i Padi e i Save the Ocean, in Citizen infine segnaliamo il gettonatissimo NY0040 full lume e la nuova linea NY0120 con una cassa dallo stile retrò.

G-Shock colorati: stile e resistenza per ogni occasione estiva

Infine per chi cerca un orologio da combattimento, da maltrattare ma allo stesso tempo con uno stile audace e colorato, i modelli G-Shock sono la scelta perfetta.

Con una vasta gamma di colori e design accattivanti, questi orologi sono ideali per aggiungere un tocco di vivacità al tuo look estivo, inoltre, con la loro resistenza agli urti e all’acqua sono comodi e perfetti per le attività all’aperto e le giornate trascorse in spiaggia o in piscina.

Molto ricercati e amati dagli appassionati i modelli con la carica solare e la ricezione del segnale orario o dagli sportivi le linee G-Squad e Mudmaster con i contapassi i gps e funzioni dedicate al fitness.

La stagione estiva è quindi il momento ideale per esplorare nuovi orizzonti e aggiornare il tuo stile, e la scelta dell’orologio giusto può fare la differenza.

Che tu sia un avventuriero all’aperto, un amante delle immersioni o semplicemente alla ricerca di uno stile audace e colorato, c’è un orologio perfetto per ogni occasione e personalità.