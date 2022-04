Il coming out è un passaggio molto importante nella vita di una persona che appartiene alla comunità LGBTQ+. Se poi ci aggiungiamo l'età dell'adolescenza e in modo particolare quegli anni in cui ci si sta per affacciare all'età adulta, si può facilmente capire quanto un periodo tanto delicato per chiunque può esserlo ancora di più quando si si è in qualche modo spinti a dover rivelare i propri sentimenti.

Ed è proprio questo particolare momento della vita di un ragazzo come tanti che viene raccontato in Heartstopper, la nuova serie tv disponibile su Netflix. Ecco tutto quello che sappiamo sulla trama e sul cast.

Heartstopper, la serie tv che racconta il coming out è disponibile su Netflix

Il genere di Heartstopper è quello preferito dai più giovani: il teen drama e la serie tv racconta la storia di Nick Nelson, studente molto popolare tra i suoi coetanei che insieme a lui frequentano un istituto superiore maschile.

Tra questi c'è anche Charlie Spring, ragazzo dichiaratamente omosessuale che non ha timore nel mostrarsi per ciò che orgogliosamente è, con cui Nick inizia quella che se inizialmente sembra essere una profonda amicizia, con il tempo si trasformerà in qualcosa di più romantico.

Molto curioso anche il cognome scelto per il persongaggio di Charlie, ovvero Spring, che tradotto in italiano significa primavera. Forse un caso o forse no, sembra proprio fatto di proposito visto che l'arrivo del ragazzo nella vita di Nick segna una vera e propria rinascita per il protagonista. E non è forse questo che permette di fare il coming out?

Se anche voi siete curiosi di scoprire qualcosa di più, gli otto episodi che vanno a comporre la prima stagione della serie sono già disponibili dal 22 aprile 2022 sulla piattaforma di streaming nero-rossa.

Cast e curiosità

I protagonisti del cast di Heartstopper sono Joe Locke e Kit Connor, che interpretano rispettivamente Charlie Spring e Nick Nelson. Sempre nel cast, a prestare il volto a Sarah Nelson troviamo Olivia Colman, attrice già molto affermata che nel corso della sua brillante carriera ha vinto numerosi premi tra cui BAFTA, Golden Globe ed Emmy ed è stata candidata due volte anche agli Oscar.

Kit Connor lo abbiamo invece già visto in Rocketman, film del 2019 per cui ha vestito i panni di un giovane Elton John e nello stesso anno lo abbiamo visto anche nella serie tv His Dark Materials, basata sulla trilogia di romanzi di Philip Pullman.

Come Kit Connor, si può dire che anche il diciottenne Joe Locke ha iniziato la propria carriera nel mondo della recitazione con il botto. Quella nei panni di Charlie Spring infatti è la sua prima esperienza come attore protagonista per un prodotto destinato al piccolo schermo.

Per chi non lo sapesse, Heartstopper è la trasposizione su schermo dei fumetti di Alice Oseman e a giudicare dai numeri diffusi da Netflix, si appresta a diventare uno dei prodotti di successo per il 2022. La serie tv è infatti al settimo posto nella top ten delle serie tv della "grande N" più viste del momento.