In occasione dei suoi 70 anni, ripercorriamo insieme i 7 migliori film di Roberto Benigni, il "Piccolo Diavolo" più famoso in tutto il mondo: dall'esordio fulminante con "Tu mi turbi" al capolavoro mondiale de "La vita e bella".

Il Piccolo Diavolo ha compiuto 70 anni.

Sembrava ieri quando vinse il Premio Oscar come miglior attore protagonista, o quando si mise a recitare la Divina Commedia e la Costituzione Italiana in tutte le piazze italiane e in diretta televisiva nazionale.

Oppure quando incantò italiani e stranieri con i suoi primi film, e quando commosse il mondo intero con il suo capolavoro, La vita è bella, vincitore di 3 premi Oscar e di 9 David di Donatello.

Proprio per festeggiare il suo settantesimo compleanno, vogliamo fare una rassegna dei 7 migliori film di Roberto Benigni.

Tu mi turbi, l'esordio "casuale" alla regia di Roberto Benigni

Prima di esordire alla regia, Roberto Benigni aveva solo esperienza come attore di film comici (Ti voglio bene, Berlinguer di Giuseppe Bertolucci) e di film d'autore (Chiedo Asilo di Marco Ferreri, La Luna di Bernardo Bertolucci...).

La scelta di fare il regista fu del tutto casuale, e comica al tempo stesso. Come raccontò a Repubblica il 27 luglio 1998:

"L'ho fatto per essere in questa rassegna [all'epoca all'Archiginnasio di Bologna, ndr] con Orson Welles e Godard, Fellini e Bunuel"

Film a episodi del 1983, racconta di un pastore che si prodiga a fare da baby-sitter a Gesù, di un giovane innamorato in cerca del suo Angelo di nome Angela, di un disoccupato che cerca una casa e si rivolge al direttore della banca Diotiaiuti, e di due soldati, di guardia davanti al monumento al Milite Ignoto, che parlano di Dio.

Era previsto in sceneggiatura anche un quinto episodio, di un giovane che si ritrova con 10 milioni di lire, e con una predizione infausta da parte di una chiromante.

Tu mi turbi è un film in cui il suo stile è già presente fin dalle prime scene, col suo mix di goliardia e satira "ruspante", anche se il soggetto è (quasi) sempre religioso.

Non ci resta che piangere, il duetto Troisi-Benigni

Neanché passa un anno e Roberto Benigni torna alla carica con Non ci resta che piangere, stavolta aiutato alla regia dal comico napoletano Massimo Troisi.

Film ormai entrato nella storia del cinema e nell'immaginario collettivo per tormentoni come "Chi siete? Cosa portate? Sì, ma quanti siete? Un fiorino!", quasi per uno scherzo del destino tratta la stessa tematica che verrà affrontata quasi un anno dopo nella leggendaria commedia fantascientifica Ritorno al Futuro di Zemeckis: il viaggio nel tempo.

Infatti Mario e Saverio (alias Troisi e Benigni), nel mezzo di un viaggio tra le campagne toscane, dopo una notte buia e tempestosa, si ritrovano non più nel presente, ma nel 1492. Durante il loro soggiorno, conosceranno famiglie convolte in faide, carovane in viaggio per le "Indie", il geniale Leonardo da Vinci, e anche l'amore.

Il piccolo diavolo, cioè Roberto Benigni

Tutti lo chiamano "il piccolo Diavolo". Perché? Per il successo che ha avuto questo film, con oltre 40 miliardi di lire dell'epoca incassati, più la vittora del David di Donatello 1989 come miglior protagonista.

In coppia con Walter Matthau, il celebre Oscar de La strana coppia (1968), Roberto Benigni interpreta Giuditta, un diavolo burlone, narcisista e infantile, totalmente innocuo ma pasticcione. Padre Maurizio (Matthau) se lo trova davanti dopo un esorcismo riuscito fin troppo bene, e dovrà cercare in tutti i modi di rispedirlo all'Inferno, nonostante l'indubbia simpatia di questo piccolo Diavolo. Anche qui l'amore deciderà le sorti della storia.

Anche in questo caso, la scelta dell'attore americano è stata casuale e del tutto comica. Matthau ammirava il suo lavoro e adorava la sua personalità. Roberto Benigni comicamente paragonò il loro incontro ad un colpo di fulmine, stando a quanto dichiarato in un'intervista per Repubblica il 18 febbraio 1988.

"[Matthau] è una grande persona, non trovo le parole. Le parole non bastano, è come voler sentire il sapore del sale con il naso. Se continuo cado nel sentimentalismo e mi viene da piangere..."

Johnny Stecchino, o l'Italia secondo Benigni

Altro film epocale è stato Johnny Stecchino, in cui Roberto Benigni interpreta due ruoli: l'autista di scuolabus Dante, e il pentito e latitante mafioso Johnny Stecchino.

Pressoché uguali, meno che per l'animo, grazie alla scoperta fortuita della moglie Maria (interpretata dall'attuale moglie di Roberto Benigni, Nicoletta Braschi), Johnny lo fa venire a casa sua, e lo fa vestire come lui. Così sarà Dante a morire per mano della Mafia, mentre Johnny, con la moglie, cercheranno di scappare in Sudamerica.

Un piano perfetto, se non fosse che Dante non è proprio uguale a Johnny, e infatti Johnny si ritroverà con un'amara scoperta alla fine.

Film satirico sulla giustizia e sulla corruzione (celebre la scena del giudice e del ministro collusi "scoperti" da Dante), assieme al film Il mostro non fa sconti sull'assurdità dei meccanismi sociali e amministrativi, specie in periodi bui come quelli a cavallo del 1991 e del 1996, tra stragi di mafia, attentati e altri omicidi per mano dei veri Mostri.

La vita è bella, il capolavoro premiato agli Oscar

La vita è bella è tutt'ora il capolavoro di Roberto Benigni, nonché il suo maggior successo al botteghino nazionale e internazionale (oltre 230 milioni di dollari), oltre che uno dei pochi film italiani ad aver vinto ben tre Oscar (miglior attore protagonista, miglior colonna sonora e miglior film straniero).

Guido Orefice conduce una tranquilla vita ad Arezzo, in compagnia dello zio maitre Eliseo (interpretato da Giustino Durano). Scopre l'amore in una "Principessa", Dora (Nicoletta Braschi), e tra tentativi, flirt originali e improvvisate, alla fine la conquista. Dal loro amore nasce il piccolo Giosuè (Giorgio Cantarini), nel 1939, nello stesso anno dell'emanazione delle leggi razziali.

Nonostante gli sforzi, Guido, Eliseo e Giosuè vengono arrestati, e nel 1944 vengono deportati in un campo di concentramento e di sterminio. Verrà anche Dora, di sua volontà, pur non essendo ebrea. Fino all'ultimo Guido cercherà in tutti i modi di proteggere il proprio figlio dagli orrori dell'olocausto, cercando di ribaltare la tragedia con la commedia.

Pinocchio, il film più costoso di sempre

Forte del successo clamoroso de La vita è bella, Roberto Benigni torna ad uno dei mostri sacri della cultura toscana: Pinocchio.

E lo fa in grande stile, con una produzione mastodontica (quasi 45 milioni di euro) e un impiego di mezzi che lo rendono tutt'oggi il film italiano più costoso di sempre. E anche (forse) quello più sfortunato.

Nonostante l'altissima fedeltà al testo, se in Italia in qualche modo ha riscontrato un buon successo (26 milioni), in America è stato un enorme flop, con un incasso di soli 4 milioni di dollari. La stessa America che per La vita è bella garantì un incasso di quasi 60 milioni, assieme al Canada.

Motivo del flop internazionale? Si presume il doppiaggio in lingua inglese, considerato inadatto per le orecchie del pubblico internazionale, più attratte al ritmo della parlata di Roberto Benigni, anche se in lingua originale.

La tigre e la neve, la poesia secondo Benigni

Ultimo film ad oggi girato da Roberto Benigni, anche La tigre e la neve segue la stessa sfortuna del precedente.

Ambientato nella Roma contemporanea (2003), parla dell'amore tra Raffaele Attilio De Giovanni, poeta e docente di letteratura italiana, e Vittoria, critica letteraria conosciuta ad una conferenza sull'ultimo libro del suo amico poeta iracheno Fuad, interpretato da Jean Reno.

Un amore che dovrà scontrarsi con l'imminente guerra in Iraq. Infatti a Baghdad Vittoria rimane gravemente ferita a causa di un bombardamento angloamericano, mentre seguiva Fuad per completare la sua biografia. Per salvarla, Raffaele prova in tutti i modi a raggiungerla e a salvarla, anche a costo di rischiare la sua vita tra bombe, attentati e sparatorie.

Una storia in cui Roberto Benigni cerca di far ricordare a tutti l'importanza di dire no alla guerra e all'orrore, e di usare la cultura come mezzo di pace e di amore universale. Un messaggio forse non ben compreso dal pubblico: a fronte di un notevole budget di 35 milioni di euro, solo in Italia ottiene un buon successo (14 milioni di euro), ma nel resto del mondo ne incassa solo 10.

