I Fantastici 5, le anticipazioni shock della seconda puntata della fiction con Raoul Bova

La seconda puntata della nuova fiction con Raoul Bova, I Fantastici 5, va in onda il 24 gennaio alle 21:20 e i fan sono già in trepidante attesa di scoprire nuovi, inaspettati, colpi di scena. La serie segue le avventure di quattro giovani atleti paraolimpici e del loro allenatore mentre si preparano per i Campionati europei. Nel primo episodio abbiamo iniziato a conoscerli, ma dal secondo appuntamento le cose si fanno ancora più interessanti. Ecco tutte le anticipazioni shock della seconda puntata de I Fantastici 5.

Cosa succede nella seconda puntata de I Fantastici 5: tutte le anticipazioni

Nella seconda puntata de I Fantastici 5, i Campionati europei sono alle porte. I quattro atleti paraolimpici, Marzia, Christian, Elia e Laura, dovrebbero concentrarsi e impegnarsi al massimo sugli allenamenti, ma il loro allenatore Riccardo Bramanti, interpretato da Raoul Bova, è distratto.

Infatti, Riccardo deve risolvere un grosso problema: uno dei suoi atleti è scomparso e non si trova.

Anche Christian è preoccupato perché ha notato qualcosa di strano sul cellulare della sua fidanzata Isabella e vuole saperne di più.

L'udienza per l'incidente di Laura e il segreto di Elia: le anticipazioni shock

Nel frattempo, si avvicina l'udienza sull'incidente in motorino di Laura, che ha perso una gamba nell'impatto. Tuttavia, il suo avvocato sembra molto nervoso. Le cose sono andate davvero come le hanno raccontate? O c'è dell'altro?

Anna, la figlia minore di Riccardo, è molto emozionata. Infatti, sta per uscire con Elia per il loro primo appuntamento. La sorella Giorgia, tuttavia, cerca di metterla in guardia perché ha scoperto un segreto scomodo e vuole proteggerla. Le sue intenzioni sono buone, ma Anna fraintende e le due sorelle litigano.

I Fantastici 5 disponibile anche in streaming: dove vedere la fiction con Raoul Bova

I Fantastici 5, la nuova fiction con protagonista Raoul Bova, va in onda ogni mercoledì alle 21:20 su Canale 5. La serie è diretta da Alexis Sweet e Laszlo Barbo e va in onda per quattro serate, con un totale di 8 episodi.

I Fantastici 5 racconta la storia di Riccardo Bramanti, interpretato da Raoul Bova. Riccardo è un allenatore di atletica che si sposta ad Ancona per allenare un gruppo di velocisti paraolimpici: Christian (Vittorio Magazzù), che corre in sedia a rotelle, la non vedente Marzia (Fiorenza D'Antonio), Elia (Enea Barozzi), che soffre di un disturbo neurologico, e Laura (Chiara Bordi), che ha perso una gamba.

La fiction si può vedere in prima serata su Canale 5, ma anche in diretta streaming su Mediaset Infinity. Chi non può seguire la diretta, può recuperare gli episodi in ogni momento on demand su Mediaset Infinity oppure su TimVision e Sky On Demand.