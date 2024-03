Chi è Ida Di Filippo: vita privata e curiosità sull'agente di Casa a prima vista

Ida Di Filippo si è fatta conoscere al grande pubblico grazie al programma Casa a prima vista, in onda si Real Time, canale 31 del digitale terrestre. Vediamo chi è e quali sono le curiosità sulla sua vita.

Ida Di Filippo: chi è la star del programma Casa a prima vista

Insieme a Gianluca Torre e Mariana D’Amico, Ida Di Filippo è la star del programma Casa a prima vita. Di origini campane, è un'agente immobiliare da tanti anni. Attualmente, oltre all'impegno televisivo, è asset management di DiRe Immobiliare di Milano, agenzia che collabora con Enti Istituzionali, privati e grosse società che acquistano edifici e palazzi anche d’epoca per poi rivendere i singoli appartamenti.

Considerata un'abile venditrice, Ida riesce a soddisfare le esigenze di ogni cliente. Con la sua simpatia e il modo di fare schietto e coinvolgente, la Di Filippo ha sempre la risposta pronta che, seppure pungente, non offende nessuno. Non solo, la 36enne campana, almeno per quel che riguarda il programma di Real Time, riesce a narrare le storie dei protagonisti in modo quasi ipnotico. Come mai ha scelto questo lavoro? Intervistata da Immobiliare.it, ha dichiarato:

Ho scelto questo lavoro, perché non ci si annoia mai! Ogni vendita è come se fosse una nuova esperienza e lascia sempre qualcosa di diverso. Il consiglio che mi sento di dare a chi vuole intraprendere la carriera di agente immobiliare è quello di nutrire la passione per il proprio lavoro perché solo in questo modo arriveranno grandi risultati.

Chi è Ida De Filippo: marito e figli

Per quanto riguarda la vita privata di Ida di Filippo abbiamo poche informazioni. Sappiamo che è nata nel 1988 a Salerno, ma vive a Milano da tempo. E' fidanzata da anni con Pietro Albano, infermiere presso l'Ospedale Niguarda del capoluogo lombardo. La coppia non ha figli, ma una nipotina di nome Giulia che compare spesso nei rispettivi profili Instagram.

Per quale agenzia lavora Ida Di Filippo?

Ida De Filippo lavora per DiRe Immobiliare di Milano, situata in via Victor Hugo 2. L'agenzia collabora con Enti Istituzionali, privati e grosse società che acquistano edifici e palazzi, anche d’epoca, per poi rivendere i singoli appartamenti.

Quanto si guadagna a fare l'agente immobiliare?

Il guadagno di un agente immobiliare dipende molto dal contratto stipulato con l'agenzia, quindi se assunto oppure collaboratore a partita Iva. Generalmente, si ottengono anche delle provvigioni in base alle vendite. In ogni modo, in Italia uno stipendio medio di un agente immobiliare è di 30 mila euro l'anno. La retribuzione si abbassa leggermente per gli "entry level", circa 24 mila euro annui, mentre è parecchio più alta per gli agenti con tanti anni di esperienza. In quest'ultimo caso parliamo di compensi che superano i 61.300 l'anno.

