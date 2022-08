Hai un amico o un parente che ha acquistato casa nuova e vuoi fare un regalo? Ecco alcune idee per doni originali, portafortuna, ma anche utili, per festeggiare nel modo migliore questo importante evento.

Capita a tutti, prima o poi, di dover scegliere un dono per un amico o un parente che ha appena acquistato una casa. Eppure, trovare idee regalo per chi ha comprato casa nuova non è così semplice come sembra.

Scegliere il regalo perfetto, che serva per commemorare un’occasione così importante, può mandare i più in totale confusione.

Ma niente paura: abbiamo tanti consigli utili che ti semplificheranno la scelta. Basta con le classiche piante! Ecco quali sono i regali più originali e graditi per inaugurare una nuova casa.

Idee regalo per una casa nuova: oggetti portafortuna

Per chi si chiede cosa regalare per una casa nuova, il primo consiglio è quello di puntare su un portafortuna. Si tratta di una tipologia di oggetto molto apprezzata da chi ha acquistato un nuovo appartamento o una casa.

Ed è anche un regalo che ha un ampio margine di scelta, dato che gli oggetti portafortuna sono davvero tantissimi.

Per i superstiziosi, ad esempio, un corno napoletano sarà sicuramente un regalo di buon auspicio graditissimo. Tra gli elementi decorativi che, notoriamente, sono considerati dei portafortuna abbiamo anche le statuette che raffigurano determinati animali, quali:

elefanti;

tartarughe;

coccinelle.

Per chi ha dubbi su quale sia il brand migliore da scegliere per un portafortuna del genere da regalare a chi ha comprato casa nuova, segnaliamo Thun. Il noto marchio italiano propone infatti una vasta scelta di soprammobili e statuine raffiguranti elementi e animali portafortuna.

Se, invece, più che sull’oggettistica, si preferisce puntare su un prodotto enogastronomico, anche una semplice bottiglia di vino può essere inserita nell’elenco dei doni per augurare fortuna.

Sarà di sicuro molto apprezzato e consentirà di brindare ad un nuovo acquisto tanto importante.

Infine, un oggetto abbastanza particolare ed indice di buona fortuna è rappresentato da quelle che vengono chiamate “campane a vento”. Si tratta di un oggetto ornamentale, che in alcune culture è considerato in grado di allontanare l’energia negativa.

Regalare un oggetto personalizzato

Per chi è alla ricerca di idee per inaugurare una casa nuova ancora più originali, è possibile puntare a differenti tipologie di doni personalizzati.

Un dono così speciale ed unico per commemorare l’acquisto di una nuova casa sarà sicuramente graditissimo agli acquirenti. E la quantità di doni che si possono personalizzare è vastissima.

Esiste, ad esempio, la possibilità di personalizzare gli zerbini da collocare davanti alla porta di ingresso. Oltre che scegliere un colore ed una forma particolare, alcune aziende offrono la possibilità di modificarli aggiungendo immagini o frasi significative.

Oltre agli zerbini, tra le idee regalo personalizzabili da regalare segnaliamo:

taglieri;

cuscini da divano;

coperte;

tele word-art e stampe da appendere;

tazze e bicchieri;

portachiavi da parete.

E per chi ha acquistato una casa con giardino annesso, esiste anche la possibilità di far realizzare un’insegna di benvenuto personalizzata.

Doni ideali per le coppie

Per chi, invece, cerca idee regalo ottime per una coppia, ci sono diverse opzioni.

Una coppia che ha appena iniziato una convivenza avrà sicuramente bisogno di doni più utili e funzionali che particolari.

In questo caso, si può sia optare per i regali personalizzati di cui abbiamo appena parlato, scegliendo tra quelli che ci sembrano irrinunciabili.

Oppure possiamo scegliere un portafortuna. Ma la coppia gradirà sicuramente doni che hanno un utilizzo pratico. Ma non limitiamoci ai soliti strofinacci da cucina, o ad un classico set di asciugamani.

Uno spremiagrumi elettrico, ad esempio, è una delle migliori opzioni per inaugurare la casa di una coppia che ha appena deciso di andare a vivere insieme.

Per le coppie amanti della tecnologia e della musica, un altoparlante Bluetooth wireless rappresenterà un dono originale e molto gradito.

Altre idee regalo per una casa nuova

Per l’inaugurazione di una casa nuova, altri regali molto graditi sono di solito rappresentati da oggetti utili, di utilizzo quotidiano.

Infatti, è possibile che gli acquirenti, presi dalle spese relative al nuovo acquisto, non possiedano ancora tutto il necessario per rendere una casa vivibile.

Via libera, dunque, a set di posate o piatti in porcellana. Spesso considerati come perfetto dono di nozze, si tratta comunque di un regalo utilissimo in ogni caso.

Anche eventuali oggetti di arredamento possono rappresentare delle idee molto utili. In questo caso, però, è necessario concordare l’acquisto con i proprietari.

Se si intende, ad esempio, acquistare una lampada o un altro oggetto di design, è necessario conoscere lo stile di arredamento scelto dai proprietari. Soprattutto nel caso in cui si stia puntando ad un prodotto particolarmente originale, appariscente o particolare.

