In occasione del Fuorisalone 2022 a Milano apre anche IKEA Festival, con cui l'azienda svedese porta la propria "vision" di città del futuro. Tutti i dettagli su location e come partecipare.

Una giornata calda e soleggiata ha accolto l'apertura di IKEA Festival, evento organizzato dall'azienda svedese in occasione del Fuorisalone che, come sappiamo, caratterizza la Design Week milanese. Cogliendo appieno la tematica dell'edizione 2022 che vede un'interpretazione dello spazio e del tempo, IKEA ha esplorato l'evoluzione del rapporto delle persone con le proprie case, mostrando anche come sia possibile migliorare la vita quotidiana vivendo gli spazi domestici in modo meno passivo e più consapevole.

Per l'occasione IKEA ha allestito gli spazi messi a disposizione da BASE Milano, in via Tortona 54, con il più classico ed inconfondibile color block tipico della compagnia svedese il cui sguardo è improntato sempre più al futuro. Ma andiamo più nel dettaglio.

IKEA Festival a Milano in occasione del Fuorisalone 2022 in nome della sostenibilità

IKEA Festival si è aperto con una conferenza stampa condotta da una bravissima Paola Maugeri che con Marcus Engman, chief creative officer di Ingka Group e Fredrika Inger, global range manager di IKEA, ha parlato della nuova "vision" di IKEA impegnata nella progettazione degli spazi ripensandoli nel modo più sostenibile possibile. A proposito di sostenibilità, durante l'intervista si è parlato anche di Helsimborg, città EXPO dal 30 maggio fino al 3 luglio 2022 che mostra come saranno le "città sostenibili del futuro" e a cui si ispira il progetto "Ögonblick - A life at home exhibition" presentato in occasione del Fuorisalone 2022 e visitabile a partire da oggi.

Ögonblick inoltre, in svedese significa "momento" ed è proprio il momento ad essere alla base di ogni creazione made in IKEA. Il momento inteso come la quotidianità nel rapporto profondo se non addirittura viscerale, tra le persone e le loro case. Un legame tra essere umano e la sua casa come estensione di sé e non solo come "tetto sotto il quali ripararsi", debitamente analizzato ogni anno dall'azienda attraverso quello che viene definito "Life at home Report" che studia le diverse abitudini delle persone nelle loro abitazioni.

Uno sguardo ulteriore poi, è stato rivolto anche alla nuova joint venture di Ikea con H&M. Le due aziende svedesi che per l'occasione hanno scelto Londra, la città cosmopolita per eccellenza. I due brand scandinavi si sono uniti per questa interessante collaborazione sotto il nome di Atelier 100 a sua volta un brand dedicato capi e oggetti ideati da artisti e designer locali.

Tutti i dettagli su come partecipare e l'evento con Ghali