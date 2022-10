Uno dei docu-reality maggiormente seguito e apprezzato dagli italiani: Il Collegio è giunto ormai alla sua settima edizione. Ma quanto guadagnano i protagonisti, alunni e professori?

Un gruppo di ragazzi, di età media tra i 14 e i 16 anni, viene accolto in una scuola media dove verranno insegnati disciplina e rigore. Al termine delle quattro settimane di frequenza al Collegio è previsto l’esame di terza media, che i ragazzi devono affrontare obbligatoriamente e superare. Non mancano i colpi di scena, i problemi, i pianti e le risate.

Ma molti si chiedono: gli alunni e i professori de Il Collegio sono attori? Quanto guadagnano i ragazzi e i professori del programma Il Collegio? Ecco svelati i cachet degli alunni per la partecipazione al docu-reality di Rai 2.

Il Collegio: i ragazzi e i professori vengono pagati?

La domanda su quanto guadagnano i protagonisti de Il Collegio sorge spontanea, dal momento in cui tra i ragazzi ci sono spesso dei piccoli influencer di TikTok o Instagram. C’è un compenso dietro alla partecipazione al docu-reality di Rai 2?

A raccontare l’esperienza vissuta al Collegio e i relativi compensi percepiti sono stati proprio i ragazzi che hanno partecipato alle scorse edizioni, rivelando i cachet e se si tratti di finzione o meno.

Per esempio, alcune informazioni importanti sui guadagni dei collegiali sono state fornite da Nicole Rossi, la giovanissima che ha partecipato alla terza edizione e Il Collegio per poi prendere parte al programma Pechino Express vincendo l’edizione del 2020 insieme alla collega Jennifer Poni.

Il Collegio: ecco svelati i cachet degli alunni

Proprio Nicole Rossi – in un video su TikTok – ha rivelato che non c’è un vero e proprio guadagno o cachet per i protagonisti de Il Collegio, per lo meno per i ragazzi.

Infatti, ciò che percepiscono gli alunni che partecipano al programma è una sorta di rimborso spese di 50 euro a settimana. La cifra complessiva, quindi, varia in funziona della permanenza all’interno del docu-reality.

Tutti gli alunni che “resistono” all’interno del collegio per l’intero percorso – della durata di 4 settimane complessive – hanno diritto, quindi, a un rimborso spese pari a 200 euro complessivi.

La stessa cifra, ovvero 50 euro a settimana, è stata confermata anche dalla ex partecipante al programma Beatrice Cossu; e anche Giulia Scarano conferma i compensi per quanto riguarda la quinta edizione: essendo rimasta 34 giorni complessivi (per tutto il programma), ha ottenuto 230 euro di rimborso.

L’obiettivo del programma, infatti, non è accogliere i protagonisti solo per fini economici; ma invece insegnare ai ragazzi i valori, l’educazione e la serietà come avveniva negli anni nei quali viene ambientato il programma.

Il Collegio: ragazzi e professori sono degli attori?

Al di là del rimborso spese, che per molti potrebbe essere davvero esiguo, stiamo parlando di uno dei programmi più seguiti dai telespettatori. Il Collegio è infatti un ottimo trampolino di lancio per i ragazzi che intendono accrescere le visualizzazioni e i follower sui social media.

Ma i protagonisti del programma sono degli attori professionisti? Il Collegio è finzione?

Un’altra domanda che moltissimi telespettatori che seguono Il Collegio si sono posti nel corso degli anni riguarda la possibile finzione che si nasconde dietro al programma.

Ma a tal fine, l'ex partecipante Nicole Rossi ha chiarito ogni dubbio: nel suo video sui social ha spiegato che gli alunni che prendono parte al programma non sono affatto attori professionisti ed è probabilmente per questo motivo non ottengono un compenso pari a quello percepito dai protagonisti di altri programmi televisivi di successo.

Adriano Occulto, un altro ex partecipante del Collegio, aveva risposto alla domanda sulla possibile finzione dei partecipanti al Collegio, spiegando che molti dei ragazzi che partecipano al docu reality sono abituati alle telecamere perché provengono da agenzie dello spettacolo.

È capitato – in alcune edizioni passate – che tra gli alunni fossero stati inseriti anche degli attori professionisti, ma generalmente si tratta di ragazzi delle agenzie di spettacolo.

Chi sono gli attori protagonisti de Il Collegio

Tra i professori, i sorveglianti e tutto il resto del cast del Collegio, invece, spiccano anche alcuni attori o registi professionisti. A loro - probabilmente - spetta un tipo di compenso diverso da un semplice rimborso spese.

Per esempio, Lucia Gravante ha ricoperto il ruolo di sorvegliante della scuola per le prime 5 edizioni del Collegio, ma precedentemente ha recitato come attrice anche in Quando la notte (2011), Né Giulietta né Romeo (2015), Il mostro di Firenze (dal 2009), e molti altri film.

Anche il preside del Collegio, Paolo Bosisio, è un noto regista e sceneggiatore teatrale, nonché insegnante nella Scuola d’arte drammatica del Piccolo Teatro di Milano.

Pare quindi che il cast de Il Collegio sia un mix tra attori e registi professionisti, e piccoli influencer che puntano ad aumentare il bacino di follower: d'altronde, l'audience lo permette.