Si chiama Il dono (The gift) il cortometraggio Disney che ci accompagnerà durante le festività natalizie 2022. Da qualche anno, la Walt Disney Company si è impegnata nel lancio di corti a scopo benefico durante il periodo di Natale.

La multinazionale americana ha infatti dato vita ad una vera e propria trilogia, denominata “Dalla mia famiglia alla tua”.

Nel 2020 è stato il turno di Lola, cortometraggio in cui si analizzava il rapporto tra la protagonista e la nipote Nicole. Nel 2021 è stato invece il turno di Un nuovo papà ("The Stepdad"), in cui abbiamo ritrovato Nicole ormai adulta. I suoi figli, Ella e Max, hanno accolto in questo corto il loro patrigno Mike in casa.

Con questo secondo appuntamento Disney ha analizzato e celebrato i piccoli momenti che una famiglia passa insieme.

Quest’anno è invece il turno de Il dono. In questo articolo scopriremo ogni dettaglio sul nuovo corto Disney di Natale.

Il dono: quando esce su Disney+

Iniziamo subito col dire che Il dono è stato appena presentato dalla Disney in anteprima, tramite i propri canali digitali, in oltre 46 Paesi.

Infatti, il lancio del cortometraggio è avvenuto in Europa, America, Asia e Africa il 2 novembre 2022.

Il corto sarà disponibile per la visione su Disney+ a partire da venerdì 4 novembre 2022.

Le prime due puntate della trilogia natalizia Disney, Lola e Un nuovo papà, sono riuscite a raggiungere e superare 184 milioni di visualizzazioni a livello globale.

Si auspica quindi che la puntata conclusiva di “Dalla mia famiglia alla tua” possa raggiungere un successo simile, proprio come i precedenti episodi. La trilogia di spot/cortometraggi è stata creata e pubblicata da Disney per sostenere il partner Make-A-Wish. Si tratta di un’associazione benefica che si occupa di realizzare i desideri dei bambini affetti da patologie e malattie.

Lo scopo della trilogia è sostenere Make-A-Wish mediante le donazioni del pubblico da tutto il mondo, in modo da permettere all’associazione di esaudire altri desideri.

Il dono: trama del nuovo cortometraggio Disney di Natale

Il dono è dunque il sequel dei due precedenti corti, lanciati dalla Disney a partire dal 2020. Si tratterà di un cortometraggio che farà riflettere sui legami familiari e sulla loro capacità di rinsaldarsi durante un periodo di grande cambiamento.

Possiamo considerare Il dono come il racconto della relazione tra fratelli. Una relazione che viene raccontata dal punto di vista della piccola Ella, che deve affrontare, proprio nel periodo natalizio, numerosi cambiamenti. La madre è incinta e, dunque, la bambina deve adattarsi alle nuove dinamiche familiari.

In The Gift vedremo come protagonista anche il celebre Topolino. Simbolo ed emblema della Walt Disney Company, Mickey Mouse è presente nel cortometraggio in forma di peluche che si illumina al buio.

Si tratta del peluche che viene regalato ad Ella dal fratello maggiore, Max, per aiutarla a fronteggiare i cambiamenti che la famiglia sta affrontando con l’arrivo di un nuovo fratello. Ella, a sua volta, lo regalerà al fratellino appena nato: il peluche rappresenta dunque l’unione familiare tra passato, presente e futuro.

Il legame tra fratelli ci viene raccontato senza proferire alcuna parola: il cortometraggio natalizio firmato Disney è infatti privo di dialoghi.

Niente dialoghi nel nuovo corto Disney natalizio, ma non è una scelta casuale

La scelta di non dotare il cortometraggio Il dono di alcun dialogo non è stata casuale. La storia di Ella e della sua famiglia è una storia globale, comune a tutte le famiglie del mondo.

Da qui, la scelta della Disney di non dotare il cortometraggio di dialoghi, per eliminare ogni traccia di eventuali barriere linguistiche.

Il dono sarà comunque perfettamente in grado di emozionarci, nonostante ci parli solamente mediante le sue immagini.

Il dono: easter eggs e colonna sonora del cortometraggio

Oltre ad emozionare grazie alle immagini, Il Dono può anche contare su una colonna sonora d’effetto. La versione italiana, Tutto e ancor di più, è stata interpretata da Diana Del Bufalo.

Il corto natalizio è stato impreziosito con vari easter eggs, delle chicche per i fan della Disney. Oltre al pelouche di Topolino, che può essere acquistato presso gli store del brand, sono presenti vari dettagli che non sfuggiranno ai più accaniti amanti della Disney.

Tra questi, una pallina di natale che si può acquistare presso gli shop Disney, il personaggio di Tonies e un poster di Black Panther, eroe Marvel.

