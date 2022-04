A rendere estremamente affascinante l'architettura di Milano e i suoi spazi verdi, non solo agli occhi di chi è di passaggio ma anche a quelli di chi la abita e ne conosce ogni anfratto, oltre all'indubbia bellezza sono le storie che vi si celano dietro. Come quella che racconta il meraviglioso giardino delle Vergini, un luogo protetto dalle mura dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e riservato solo alle donne.

Il giardino delle Vergini: a Milano, un luogo riservato alle sole donne

Proprio così, come dicevamo, a Milano e più precisamente all'interno della sede centrale di Gemelli dell'Università Cattolica del Sacro Cuore si trova il giardino delle Vergini, dove solo le donne possono entrare. Aperto dal lontano 1928, lo si può raggiungere dal porticato centrale dell'Università dove si trova l'Aula Magna ed è controllato dai custodi che hanno il compito di precluderne l'accesso agli uomini (a meno che non siano addetti ai lavori, come i giardineiri che si prendono cura delle piante al suo interno).

Questi infatti possono sostare all'interno della grande vetrata che collega il giardino delle Vergini all'Aula Magna, ma non possono assolutamente attraversarla, pena l'allontanamento e sicuramente anche una bella strigliata per aver violato il regolamento dell'Università.

Il giardino è stato intitolato a Santa Caterina d'Alessandria, vergine e martire, considerata anche la protrettrice degli studi. Si pensa inoltre che il giardino delle Vergini si trovi nelle vicinanze del luogo in cui secondo la religione cristiana, avvenne la conversione di Sant'Agostino.

Oggi il giardino delle Vergini è utilizzato dalle donne dell'Ateneo, in modo particolare dalle studentesse specialmente durante la bella stagione, per godersi qualche tiepido raggio di sole durante lo studio o la pausa pranzo da sole o in compagnia di qualche collega.

Tra piante e reperti storici custoditi nel giardino

Nel giardino dedicato a Santa Caterina d'Alessandria sono presenti anche una serie di reperti molto importanti per la storia dell'Università stessa ma anche di Milano più in generale. Al suo interno infatti si può trovare una lastra marmorea decorata a mascheroni che proviene dal Duomo della città.

Sono presenti anche due sarcofagi medievali appartenenti al III e al IV secolo e si possono ammirare anche diversi reperti che risalgono al XV secolo e in modo particolare al periodo in cui l'Ateneo è stato edificato, ovvero nel 1497. Vi sono anche tre colonne con capitelli molto simili a quelle che si trovano in quella che è chiamata "Cripta dei Monaci" situata proprio sotto l'Aula Magna.

Il giardino è descritto come una vera e propria oasi di pace, silenzio e concentrazione per chi lo frequenta e anche la flora che lo abita contribuisce a dare a questo luogo il tocco incantato tipico dei giardini segreti: vi sono infatti castagni selvatici, aceri, piante sempre verdi e magnolie che ospitano anche il cinguettio rassicurante dei piccoli uccellini che vi trovano riparo, per non parlare della bellezza dei diversi tipi di fiori che una volta sbocciati, ne andranno a colorare l'ambiente.