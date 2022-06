Il 9 giugno 2022 debutterà al cinema “Il giorno più bello”, il primo film di Andrea Zalone che vanta un cast d’eccezione che, di certo, non deluderà gli spettatori. Doppiatore, attore, autore televisivo e storico braccio destro di Maurizio Crozza, Zalone esordisce come regista lanciandosi in un’avventura tanto ardua, quanto emozionante: riadattare una commedia francese vincitrice di incassi senza scadere nel banale.

“Il giorno più bello”, infatti, è il remake di “C’est la vie - Prendila come viene” diretta dagli straordinari Olivier Nakache ed Eric Toledano (per chi non lo sapesse, gli interpreti di “Quasi amici”) e con protagonisti Gilles Lellouche e Jean-Pierre Bacri.

La trama

Il film narra le vicende di Aurelio (Paolo Kessisoglu), un wedding planner a capo dell’azienda di famiglia “Il giorno più bello” - appunto. Se, per tutta la vita, ha avuto come unico obiettivo quello di rendere gli altri felici, adesso le cose sono cambiate: dopo aver affrontato una profonda crisi coniugale e il successivo divorzio, Aurelio sente l’esigenza di dover cambiare radicalmente la sua esistenza. E decide di farlo partendo da Serena (Valeria Bilello), la sua collaboratrice, della quale è profondamente innamorato.

I suoi sogni di gloria vengono, però, ostacolati su due fronti: da una parte, per poter scappare con la sua amata, Aurelio dovrebbe vendere l’attività di famiglia e, dall’altra, dovrebbe convincere la donna a lasciare il marito Giorgio (Luca Bizzarri), nonché suo amico intimo.

Nonostante questo, Aurelio si mostra deciso ad andare avanti, tanto da trovare un acquirente interessato all’acquisto de “Il giorno più bello”, il dottor Musso (Carlo Buccirosso). Prima di cedere l’azienda, però, decide comunque di portare a termine i preparativi per l’ultimo matrimonio previsto, quello tra Pier (Stefano De Martino) e Chiara (Fiammetta Cicogna), appartenenti all’alta borghesia locale.

Il giorno stesso del ricevimento, Aurelio scopre che il dottor Musso non è altro che il padre di Chiara, la sposa, che rileverà l’attività solo a matrimonio ultimato per valutare il lavoro di Aurelio e del suo staff.

Dati i presupposti, Aurelio dovrà dare il meglio di sé per organizzare un matrimonio impeccabile, peccato che gli eventi sembreranno remargli contro: tra le crisi isteriche dell’assistente Adele, la liason tra la sposa e il cantante Billy e la cucina in preda al delirio, la riuscita del matrimonio rimarrà in bilico fino alla fine della pellicola.

Il cast completo

Tra attori con un eccellente background e nuovi debutti, ecco il cast completo:

Aurelio - Paolo Kessisoglu

Giorgio - Luca Bizzarri

Serena - Valeria Bilello

Dottor Musso - Carlo Buccirosso

Pier - Stefano De Martino

Chiara - Fiammetta Cicogna

Adele - Violante Placido

Billy - Lodo Guenzi

Camillo - Massimo De Lorenzo

Il film dai tanti esordi

“Il giorno più bello” sarà l’esordio non solo di Andrea Zalone, per la prima volta nelle vesti di regista, ma anche di alcuni membri del cast.

L’idea di adattare la commedia francese “C’est la vie” è stata del produttore Beppe Caschetto, che ha permesso a Zalone di divertirsi e di poter vantare del supporto di Fabio Bonifaci. Insieme hanno cercato di non badare troppo al confronto con la pellicola originale, puntando su una sceneggiature dal forte impatto e sulla bravura degli attori. Insieme al regista debutta sul grande schermo anche Stefano De Martino, attuale conduttore televisivo, nei panni dello sposo. Il suo passato da ballerino lo ha agevolato nell’interpretazione, considerando che il personaggio di Pier è un danzatore esperto. Su una cosa, però, De Martino ha voluto fare una precisazione: che a differenza dello sposo, un mammone cronico, lui è andato via di casa a 16 anni per inseguire il suo profondo senso di libertà.