Trama, cast, location e curiosità sull'undicesimo film del trio comico composto da Aldo, Giovanni e Giacomo. Cosa sapere e dove vederlo in streaming e in tv.

Diretto da Aldo, Giovanni e Giacomo con Morgan Bertacca, "Il ricco, il povero e il maggiordomo" è un film del 2014 uscito in occasione del Natale e che vede come protagonista proprio il celebre trio di comici. Ecco allora tutto quello che sappiamo sulla trama, il cast e alcune curiosità sulla realizzazione della pellicola.

"Il ricco, il povero e il maggiordomo", la trama

Giacomo è un broker milanese che non accetta sconfitte e fallimenti nel proprio lavoro, Giovanni è il suo fidato maggiordomo che coltiva il sogno di diventare un guerriero ninja ed è innamorato di Dolores, la domestica. Aldo invece è il venditore ambulante che nel momento in cui lo vediamo in fuga dalle forze dell'ordine, viene investito proprio da Giovanni mentre era in servizio per Giacomo.

Quest'ultimo al posto di risarcirlo lo trasforma in un tuttofare, proprio come Giovanni. Tutto comunque, sembra procedere in uno strano e precario equilibrio, almeno fino a quando in Burgundy, dove si trova uno dei principali investimenti di Giacomo, scoppia il colpo di Stato.

Tutto quello che sappiamo sul cast e su dove vedere il film

Oltre ad Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti, che come in ogni loro pellicola sono i protagonisti principali, a fare parte del cast de "Il ricco, il povero e il maggiordomo" sono anche Giuliana Lojodice, Francesca Neri, Sara D'Amario, Massimo Popolizio, Rosalia Porcaro, Guadalupe Lancho, Giovanni Esposito, Christian Ginepro, Chiara Sani e Pietro Sarubbi.

Se vi siete persi il film e desiderate recuperarlo quanto prima, sappiate che lo potete trovare sulle piattaforme di prodotti audiovisivi in streaming come Sky, TimVision e Chili.

Curiosità sul film e sul trio

"Il ricco, il povero e il maggiordomo" è il film numero undici del trio comico più amato d'Italia. Campione d'incassi al botteghino, alle vendite dei biglietti per la visione in sala avrebbe incassato una cifra superiore ai 13milioni di euro, piazzandosi esattamente dietro a titoli con un pubblico internazionale come "Lo Hobbit - La battaglia delle cinque armate". Il film, contrariamente da quanto si direbbe se ci si basasse solo sulle citazioni di mete esotiche presenti nella trama, è stato girato interamente a Milano e dintorni. Ma a proposito "del trio", che fine hanno fatto i mitici Aldo, Giovanni e Giacomo? Tra il 2020 e il 2021 girava insistente l'indiscrezione che li voleva in rotta. Qualcosa all'interno dei rapporti del gruppo, sembrava essersi incrinato. Le voci però non sarebbero mai state confermate, anzi, sarebbero state smentite dai tre comici con l'annuncio di un nuovo film previsto per dicembre 2022. Si intitolerebbe "Il più bel giorno della nostra vita" e ad affiancarli nella direzione ci sarebbe la collaborazione ormai collaudata con Massimo Venier, già presente per grandi successi cinematografici del passato del trio comico come "Tre uomini e una gamba", "Così è la vita", "Chiedimi se sono felice", "La leggenda di Al, John e Jack", "Tu la conosci Claudia" e l'ultimo in ordine di tempo "Odio l'estate" disponibile su Netflix.