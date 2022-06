Dwayne Johnson è il muscoloso cacciatore di taglie de "Il tesoro dell'Amazzonia", il film girato tra alcune location esotiche come in Brasile e negli Stati Uniti. Cast stellare e trama avvincente, tutto sula pellicola e dove vederla in streaming.

Il tesoro dell'Amazzonia (titolo originale The Rundown) è un film del 2003 diretto da Peter Berg. La pellicola è segnalata sotto il genere dell'azione e dell'avventura e chi poteva essere protagonista di un film sotto questi due filoni, se non Dwayne Johnson, alias The Rock? Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla trama, il cast, dove vederlo e alcune curiosità sulle location in cui è stato girato.

Il tesoro dell'Amazzonia, tutto su trama e cast

La trama de Il tesoro dell'Amazzonia (di cui nel 2013 è stato anche annunciato un sequel: Il tesoro dell'Amazzonia 2) racconta la storia del cacciatore di taglie Beck che, per via di un importante debito è vincolato ad un uomo di nome Billy Walker ed è costretto a riscuotere denaro per suo conto. Il suo sogno però è quello di poter cambiare vita una volta per tutte e aprirsi un ristorante.

Prima di poterlo fare però, Beck deve compiere un'ultima missione: recuperare Travis un giovane archeologo figlio del suo capo, che si trova ad El Dorado, in Brasile.

Qui, Beck incontra colui che gestisce l'estrazione dell'oro, tale Cornelius Hatcher che se dapprima si mostra predisposto e favorevole alla partenza di Travis, glielo impedisce dopo aver scoperto che quest'ultimo è a conoscenza dell' "O Gato do Diabo" un manufatto d'oro molto prezioso.

Anche Travis si dimostrerà ostile al volere del padre, che lo pretende a casa. Il ragazzo infatti non soffre il mondo di fare a dir poco dispotico del genitore.

Le location in cui sono state fatte le riprese si trovano tutte tra gli Stati Uniti e il Brasile e protagonista del film, come abbiamo già accennato, è Dwayne Johnson, che per il film interpreta il cacciatore di taglie Beck. Con lui Seann William Scott (celebre per il ruolo di Steve Stifler nella saga di American Pie), che presta il proprio volto a Travis.

Completano il cast Rosario Dawson, Christopher Walken, Ewen Bremner, Jon Gries, William Lucking, Paul Power, Stephen Bishop, Ernie Reyes Jr e Jamal Duff. All'interno del film fa la sua gloriosa comparsa anche un attore d'eccezione: Arnold Schwarzenegger, anche lui come il collega The Rock, spesso coinvolto nelle pellicole d'azione.

Dove vederlo in streaming

Il tesoro dell'Amazzonia ha ormai quasi 20 anni, è possibile che in molti oggi non l'abbiano ancora visto o che non se lo ricordino. Se anche voi, spinti dalle critiche e dalle recensioni positive che questo titolo vanta, volete vedere o rivedere il film completo in streaming e in lingua italiana potete farlo previo abbonamento sulla piattaforma di Netlfix o in alternativa su quella di AppleTv.

Su YouTube invece è possibile trovare il trailer ovviamente in lingua originale o doppiato e alcuni piccoli spezzoni del film stesso.

I film che parlano di El Dorado

El Dorado è spesso citata o addirittura è il tema centrale di moltissimi film simili appunto a Il tesoro dell'Amazzonia. Tra questi ci sono per esempio The Librarian - Alla ricerca della lancia perduta, film del 2004 con Noah Wyle (Donnie Darko, Via dall'incubo) e Sonya Walger.

Una citazione va fatta anche a Il Re Scorpione, film del 2002 in cui recita lo stesso Dwayne Johnson. Verso la fine del film infatti, Harvey, il personaggio interpretato da Jon Gryes, indossa una collana di scorpioni, la stessa indossata da Memnon o Memnone (Steven Brand) ne Il Re Scorpione appunto.