Chi è Il Tre, vita privata e canzoni del rapper romano

Guido Luigi Senia, in arte Il Tre, è un cantante romano che nell'ultimo anno ha scalato le classifiche musicali con il brano "Te lo Prometto", che ha ottenuto più di 30 milioni di streaming facendogli conquistare due dischi di platino.

È una canzone che ha scritto durante il lockdown che parla dell'importanza di stare con la famiglia e di guardare anche le piccole cose che capitano nella vita di tutti i giorni. Importante, per il rapper, è rimanere il più possibile sé stessi nonostante i cambiamenti. Scopriamo insieme quello che c'è da sapere sul rapper in gara.

Chi è Il Tre: biografia e passione per la musica

Il Tre inizia la sua carriera nel 2015, pubblicando su YouTube "Cataclisma", il suo primo mixtape contenente 10 canzoni. L'anno successivo inizia ad essere sempre più ascoltato grazie alla partecipazione e vittoria a One Shot Game, un contest in cui esibirsi e farsi conoscere davanti a una giuria dedicata.

Partecipa poi al format YouTube "Real Talk", dove i cantanti freestyle si mettono in forma, attirando su di sé l'attenzione dell'etichetta Atlantic Records, con cui firma il suo primo contratto discografico. Entra per la prima volta in classifica con il brano "Cracovia", che con il tempo gli regalerà la gioia del suo primo disco di platino.

La canzone del successo è però "Te lo prometto", che pubblica nel 2020 ottenendo due dischi di platino e anticipa l'uscita del suo primo album "Ali". Il suo interesse per la musica nasce grazie alla passione per Eminem, famoso rapper americano a cui si è ispirato anche per il suo look, diventando biondo.

Il Tre, perché si chiama così?

Guido Senia ha scelto come nome d'arte "Il Tre" sia perché dice essere il suo numero preferito ma anche per il numero di componenti della sua famiglia.

Il papà, venditore di automobili, e la mamma, casalinga, seppur inizialmente siano stati con lui pressanti nella scuola, sono stati determinanti per il suo successo, sostenendolo e lasciandogli libertà sul suo futuro e sulla sua carriera musicale.