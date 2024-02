Non solo la farfalla, ecco tutti i tatuaggi de Il Tre e il loro significato

Impossibile non notare i tatuaggi del rapper Il Tre, molti di loro hanno un significato profondo: ecco quanti sono e cosa vogliono dire.

Guido Luigi Senia, in arte Il Tre, è nato a Roma nel 1997 e ha esordito nel mondo della musica nel 2015, facendosi conoscere grazie alla vittoria della competizione musicale One Shot Game. Nel 2018 ha firmato un contratto con l'Atlantic Records, che lo ha notato grazie alla pubblicazione del singolo "Bella Guido", andato virale.

Dopo la pubblicazioni di due album di grande successo "Ali" e "Invisibili", Il Tre esordisce a Sanremo in occasione della 74esima edizione del Festival, con il brano "Fragili". Sono tanti i cantanti conosciuti per i loro tatuaggi, come Geolier, Angelina Mango e Irama.

Impossibile non notare quelli di Il Tre, e in particolare la grande farfalla che decora la sua pancia. Ma qual è il significato nascosto dietro al tatuaggio della farfalla di Il Tre?

Il tatuaggio della farfalla de Il Tre: il significato

Il tatuaggio della farfalla di Il Tre nasconde un significato molto profondo e importante per il cantante. Spesso Guido indossa una collana che ha come ciondolo una farfalla. La farfalla è stata anche scelta per il suo merchandising, oltre che essere l'immagine di copertina del suo pezzo "Te lo prometto" e il titolo di una sua canzone. Dunque perché Il Tre ci è così legato?

Generalmente la farfalla è segno di rinascita e rigenerazione, simbolo dell'anima umana capace di rinnovarsi e trasformarsi, ed è molto apprezzata per la sua bellezza e grazia. Il Tre attribuisce alla farfalla, che ha tatuato anche dietro al collo, un significato ancor più personale che ha dichiarato durante un'intervista per Vanity Fair:

La farfalla è il mio simbolo. E un invito a riflettere: vive poco, ma lo fa volando.

Non solo la farfalla: i tatuaggi di Il Tre dedicati ai genitori

I tatuaggi di Il Tre sono numerosissimi e sparsi su tutto il suo corpo, ma il suo braccio sinistro è quasi interamente dedicato ai suoi genitori. Ha due tatuaggi dedicati a sua madre: una donna di profilo appena sotto la spalla, che è primo disegno che ha deciso di imprimere, e un fiore dai petali blu appena sopra al gomito.

Sull'avambraccio il cantante ha un tatuaggio dedicato a suo padre: un faro circondato da nuvole e fulmini. Il Tre ha dichiarato che suo padre è per lui un punto di riferimento, la fonte di luce che illumina il suo cammino e lo guida verso la strada giusta anche nei momenti peggiori.

Sempre sull'avambraccio sinistro troviamo una tigre, che rappresenta la fame e voglia di lottare per i propri sogni, e una rosa che Il Tre ha dichiarato essere per lui un simbolo di protezione e fortuna.

