L'eclettico Fabio Rovazzi non si fa scappare un'occasione per mostrare i suoi talenti: cantautore, conduttore e infine anche attore protagonista ne "Il Vegetale."

Sono passati 6 anni dall’uscita del tormentone “Andiamo a comandare”, che nel 2016 ha segnato l’esordio dello YouTuber Fabio Rovazzi. Ormai è un’icona del piccolo schermo. Con la sua simpatia e spontaneità si è ritagliato anche il ruolo di co-conduttore al Festival di Sanremo 2022 insieme a Orietta Berti, sulla Costa Concordia ormeggiata vicino alla cittadina ligure. Ma chi avrebbe mai immaginato che nel 2018 il milanese Fabio Rovazzi avrebbe esordito sul grande schermo come protagonista di un film: “Il Vegetale” di Gennaro Nunziante.

Tutto su “Il Vegetale” con Fabio Rovazzi: trama, cast e location

Il regista de “Il Vegetale” è Gennaro Nunziante. Se il nome vi sembra familiare è perché ha diretto tutti i film con Checco Zalone. Fabio Rovazzi veste i panni di un ragazzo fresco di laurea che inizia a nuotare nel mare delle offerte di lavoro truffa. Il valore dell’onestà orienta le azioni del protagonista portandolo a confrontarsi con la dura realtà della vita. Lo scontro ossimorico tra l’onestà innocente di Fabio Rovazzi e la spietatezza del mondo del lavoro creano un effetto comico e grottesco.

Ne “Il Vegetale” sono presenti tutti i temi della contemporaneità: l’amicizia, l’amore, la carriera, il precariato, le delusioni, il rapporto conflittuale con i genitori e via dicendo. Il protagonista dovrà toccare il fondo prima di riuscire a plasmare il mondo intorno a lui secondo il suo ideale di candida onestà. Insomma, a “Il Vegetale” non piacciono le scorciatoie: predilige il duro lavoro, piena responsabilità e sacrificio di sé. La commedia diretta da Gennaro Nunziante ha un finale più che positivo.

Il Cast de “Il Vegetale”

Fabio Rovazzi: Fabio Rovazzi

Luca Zingaretti: Armando

Ninni Bruschetta: Bruno Rovazzi

Paola Calliari: Caterina

Matteo Reza Azchirvani: Vidar

Barbara D'Urso: Barbara D’Urso

Alessio Giannone: Nicola

Rosy Franzese: Nives Rovazzi

Daniele Molino: Matteo, fidanzato di Caterina

Location de "Il Vegetale"

Milano è l’origine e la fine di tutto. Ecco perché la città del Giardino Verticale rientra nei luoghi in cui il “Vegetale” è stato girato. L’azienda che Fabio Rovazzi fonderà durante la vicenda è ambientata a in provincia di Pavia, chiedendo in prestito la struttura e i paesaggi dell'Azienda Agricola Cascine Orsine. Molti panorami mozza fiato vengono dal Lazio e dall’Umbria.

Lazio:

Greccio,

Contigliano,

Labro,

Cottanello,

Lago del Turano

Umbria:

Lago di Piediluco

Dove vederlo in streaming

È possibile vedere “Vegetale” di Fabio Rovazzi solo su piattaforme on demand su Amazon, NowTv e Sky.