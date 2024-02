Il Volo verso lo scioglimento, tensioni e liti in diretta: ecco cosa sta succedendo

Sul palco di Sanremo i tre componenti de Il Volo sono sembrati in perfetta sintonia. La loro canzone, "Capolavoro" ha emozionato il pubblico, confermando il loro talento, riconosciuto tanto in Italia quanto all'estero. Eppure non è oro tutto ciò che luccica: secondo alcune indiscrezioni, Il Volo si avvicina allo scioglimento.

Gli indizi di questa - presunta - frattura sono diversi. In particolare una lite in diretta durante una delle tante interviste del post Sanremo. I protagonisti dell'accesso diverbio sono stati Gianluca Ginoble e Piero Barone. Ecco cosa è successo.

Il Volo verso lo scioglimento? Cosa è successo

Nonostante, in diverse occasioni, Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto, i tre componenti de Il Volo, hanno dichiarato di essere molto uniti, i fan non sono completamente d'accordo. Il motivo? Una lite accesa avvenuta durante l'intervista a Radio Number One, per commentare l'esibizione di Sanremo.

Ginoble, commentando il brano in gara, ha dichiarato che:

È stato un tocco diverso, perché magari la gente è abituata a vederci sempre in maniera un po’ quasi troppo, come posso dire, seriosa, no? Noi siamo così, possiamo essere anche altre cose: quindi è bello che la gente abbia apprezzato.

Una risposta che non è piaciuta affatto al collega e amico Piero Barone. La sua risposta è stata piuttosto stizzita:

Ora però mi sono rotto un po’ le scatole. Quindici anni, ma si può parlare sempre per tutti e tre? Tu puoi essere altro, vuoi essere altro, continua a essere altro. Non parlare per me, parla per te.

Insomma uno sfogo vero e proprio. Dalle parole di Piero Barone sembrerebbe che non sia la prima volta che Gianluca Ginoble abbia parlato per conto del gruppo senza prima consultarsi.

Dopo il commento di Barone, Ginoble ha voluto tentare una mediazione "No, ieri sera hai fatto i Queen e la gente magari non se l’aspettava", ma Piero ha risposto subito “Ma la fai al modo de Il Volo. Ma parla al singolare, parla per te. La gente pensa: i ragazzi de Il Volo, una camera. Ma dormite tutti e tre insieme? Eh, min**a*".

Toni non proprio amichevoli.

Il Volo non smentisce la notizia

Da qualche giorno l'indiscrezione sullo scioglimento sta circolando sul web, facendo preoccupare i fan. Tuttavia, almeno per il momento, nessuno dei tre tenori ha commentato la notizia.

Non c'è stata una smentita ufficiale, e nemmeno una conferma. E allora Il Volo sta per sciogliersi davvero? Per ora sembrerebbe improbabile, anche perché Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto saranno impegnati in un tour mondiale per buona parte del 2024.