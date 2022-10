Gli appassionati di sport conosceranno molto bene l’affascinante giornalista e conduttrice di programmi sportivi Ilaria D’Amico. Volto noto non solo per la sua carriera ma anche per essere la compagna di Gianluigi Buffon, ex portiere della Juventus, con cui ha ben 2 figli.

Ecco cosa sappiamo sulla conduttrice sportiva, dagli esordi alla vita privata passando per la sua vera passione: la politica.

Ilaria d’Amico, età, di dov’è, carriera e passione politica

Classe 1973, la bella giornalista alla soglia dei 50, continua ad ammaliare i telespettatori con il suo fascino. Nasce nella Capitale per poi trasferirsi a Milano dove vive attualmente con i figli ed il compagno Gigi Buffon. La sua carriera ha inizio nel 1997 quando viene chiamata da Renzo Arbore per partecipare al programma “La giostra del gol” su Rai International. Ilaria D’Amico ha così inizio la sua carriera nel mondo della tv: nel 2001 riesce a raggiungere la qualifica di giornalista pubblicista e comincia a condurre i primi programmi sportivi in vista degli europei e i mondiali fino ad approdare a Sky dove inizia il suo percorso di crescita lavorativa con la conduzione di programmi di approfondimento sulla serie A.

Bellezza e talento che la contraddistinguono non sono passate inosservate tanto che nel 2009 viene premiata come Giornalista Sportiva dell’anno e nel 2010 il giornale The Sun riconosce Ilaria tra le 10 giornaliste più sexy d’Europa nel 2010. Successivamente, dal 2011 al 2018, le viene affidata la conduzione del noto programma Sky Calcio Show e dall'anno seguente, 2019, inizia a condurre il programma Sky dedicato alla Champions League.

Ma la passione della D'Amico non è unicamente allo sport. Da sempre si è interessata di politica tanto che anni fa erano circolate indiscrezioni sul suo possibile salto in politica, addirittura secondo i rumors un partito si era fatto avanti ma il nome non è mai stato svelato. Comunque ai tempi la giornalista smentì l’indiscrezione, preferendo restare al di fuori delle dinamiche politiche nonostante il suo grande interesse: lei stessa ha affermato di non essere pronta ad abbandonare il mondo dello sport che ormai da anni fa parte della sua vita.

Ilaria non è solo una giornalista e conduttrice sportiva ma anche mamma e compagna, scopriamo qualcosa in più sulla sua vita privata.

Vita privata, compagno e figli

A tutti è noto che il compagno attuale della bella Ilaria sia Buffon, ma prima dell’ex portiere della Juve, nella sua vita c’è stato un matrimonio. È stata posata con Rocco Attisani, noto imprenditore immobiliare, fino al 2014 anno in cui la coppia è giunta al capolinea firmando le carte del divorzio. Dal matrimonio con Rocco è nato il primogenito della giornalista Pietro. Lo stesso anno del divorzio, scoppia l’amore tra Ilaria e Gigi, mentre lui era ancora fidanzato con Alena Seredova.

È stata proprio la bellezza e il fascino di Ilaria a far perdere la testa dell’ex calciatore che dopo poco ha concluso il matrimonio con la modella con cui ha avuto due figli: David Lee e Louis Thomas. Così Ilaria e Gigi hanno iniziato la loro relazione dando vita a una grande famiglia che dopo solo due anni si è allargata ulteriormente nel 2016, anno in cui viene alla luce Leopoldo Mattia frutto del loro grande amore.