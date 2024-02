Chi è Ilaria Gallozzi: vita privata e curiosità sulla Bonas di Avanti un altro

Diventata popolare come tentatrice di Temptation Island, Ilaria Gallozzi è riuscita ad attirare l'attenzione fino ad essere scelta come Bonas del programma Avanti un altro. Vediamo chi è e quali sono le curiosità sul suo conto.

Ilaria Gallozzi: chi è la Bonas di Avanti un altro?

Classe 1992, Ilaria Gallozzi è nata a Sora, in provincia di Frosinone. Dopo la laurea in Scienze infermieristiche, ha debuttato nel mondo della moda. Nel 2015 ha conquistato la fascia di Miss Italia Abruzzo e poi si è trasferita a vivere a Dubai, dove ha lavorato come hostess.

Tornata in Italia, Ilaria si è stabilita a Milano e ha iniziato a dedicarsi al settore dell'organizzazione di eventi. Nel 2020, la Gallozzi ha debuttato in televisione, come tentatrice dell'ottava edizione di Temptation Island. Nel programma delle tentazioni si è fatta notare perché si è avvicinata ad Antonio Martello, che partecipava con la fidanzata Annamaria Laino. Grazie a questa partecipazione ha riscosso una certa popolarità.

Portato a termine il format di Maria De Filippi, Ilaria ha iniziato a lavorare come modella e influencer, prendendo parte a diversi concorsi di bellezza, tra cui Miss Ciociaria dove è arrivata in finale. Nel mese di gennaio 2024, è stata scelta dallo staff di Sonia Bruganelli come Bonas della tredicesima edizione di Avanti un altro, programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. La Gallozzi si alterna con Paola Caruso, volto storico del format di Canale 5.

La vita privata di Ilaria Gallozzi: chi è il fidanzato?

Considerando che Ilaria ha debuttato nel mondo dello spettacolo in tempi relativamente recenti, non abbiamo tante informazioni sulla sua vita sentimentale. Nel 2020, quando ha partecipato a Temptation Island, ha avuto un flirt con il concorrente Antonio Martello. Tra loro ci sono stati diversi avvicinamenti, con tanto di promessa di continuare la frequentazione fuori dal programma. Lui, al termine dei 21 giorni nel villaggio delle tentazioni, ha deciso di tornare con la fidanzata Annamaria Laino e la tentatrice si è ritrovata con un pugno di mosche.

In seguito, Ilaria dovrebbe aver iniziato una storia d'amore con Cristiano Michele Bertelli, uomo che non fa parte del mondo dello spettacolo. I due hanno trascorso il Capodanno 2023 insieme, per cui immaginiamo che siano ancora oggi una coppia. Sul profilo Instagram della Gallozzi, però, ci sono giusto un paio di scatti che testimoniano una relazione in corso con lui.

Amore a parte, la Bonas di Avanti un altro adora viaggiare, fare sport e cucinare. Tutte le sue passioni vengono mostrate sui social, dove vanta un discreto numero di seguaci.