Ilaria Loriga: chi è, età, lavoro, vita privata, Gazzelle

Chi è Ilaria Loriga? Fidanzata del cantante Gazzelle (nome d'arte di Flavio Bruno Pardini), in gara al Festival di Sanremo 2024, è nota soprattutto per aver recitato in alcune produzioni cinematografiche e televisive. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo qualche dettaglio noto relativo alla sua love story con Gazzelle.

Ilaria Loriga: chi è, età, lavoro, vita privata

Ilaria Loriga è nata a Sassari, in Sardegna, sotto il segno dei Gemelli, il 19 giugno 1998, attualmente ha 25 anni. Dopo essersi trasferita a Roma ha iniziato una carriera nel mondo della recitazione prendendo parte ad alcune pubblicità come quella per le aziende Grimaldi Lines, nel 2017, e Mediaworld, nel 2019. Il suo esordio a teatro è avvenuto nel 2019 nell'opera Il primo bacio. Al cinema ha preso parte a due produzioni: Amleto è mio fratello (2023) e Do ut des (2023).

Durante la sua carriera ha recitato anche nelle seguenti serie televisive: Luna Park, Lea, I bambini degli altri.

Ilaria Loriga ha praticato anche il basket e la danza contemporanea. Dal 2017 al 2020, oltre ad aver seguito corsi di recitazione, ha anche studiato dizione e doppiaggio.

La fidanzata di Gazzelle ha un profilo Instagram ufficiale ma non verificato che vanta oltre 26mila follower: @ilarialoriga_. La giovane attrice è solita condividere foto che la immortalano sul set, ma anche scatti di vita quotidiana. Facendo un giro sul suo profilo Instagram, si può notare una sua passione: la lavorazione dell'argilla. Non mancano, ovviamente, gli scatti con il famoso cantante che parteciperà al Festival di Sanremo 2024.

La storia d'amore con Gazzelle

L'inizio della frequentazione tra Ilaria Loriga e Flavio Bruno Pardini, in arte Gazzelle, dovrebbe risalire a poco più di due anni fa, sebbene non vi siano notizie o scatti rubati che possano testimoniare l'inizio di questa storia d'amore.

I due fidanzati sono molto riservati nonostante siano noti al pubblico sia del cinema e della televisione sia della musica. Le uniche informazioni relative alla loro vita privata sono fornite dalle loro pagine Instagram. Spesso, Ilaria e Gazzelle, condividono degli scatti in cui sono immortalati insieme e possiamo solo dedurre che i due siano molto innamorati l'uno dell'altra.

Leggi anche: Juliana Ghidini: chi è, età, lavoro, vita privata, Mr. Rain