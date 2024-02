Ilaria Macchia: chi è, età, lavoro, vita privata, Giuliano Sangiorgi

Chi è Ilaria Macchia? Famosa scrittrice e sceneggiatrice è nota ai fan dei Negramaro in quanto legata sentimentalmente al frontman del gruppo Giuliano Sangiorgi. Scopriamo qualche dettaglio sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Chi è Ilaria Macchia: la carriera come sceneggiatrice e il suo libro d'esordio

Ilaria Macchia è nata sotto il segno del Leone, il 3 agosto, in Puglia. Ha passato la sua vita a San Donato, un paese in provincia di Lecce, nella zona del Salento, di cui è originario anche Giuliano Sangiorgi. Non conosciamo l'anno in cui è nata e dunque non è possibile risalire alla sua età attuale.

Ha studiato al Centro Sperimentale di Roma e ha iniziato una carriera come scrittrice e sceneggiatrice. Ilaria Macchia ha avuto un enorme successo dietro le quinte di moltissime produzioni che sono state apprezzate da pubblico e critica. Tra i lavori a cui ha preso parte si ricordano:

• Non è un paese per giovani ;

• L'attesa ;

• La storia ;

• La vita bugiarda degli adulti.

Ilaria Macchia ha esordito anche nel mondo della letteratura con il suo primo libro intitolato Ho visto un uomo a pezzi (2017).

La vita privata di Ilaria Macchia

Della vita privata di Ilaria Macchia si sa ben poco in quanto, sebbene sia abituata a stare sotto ai riflettori, è una donna molto riservata. È nota al pubblico la sua storia d'amore con Giuliano Sangiorgi, cantante dei Negramaro, ma la coppia non ha mai reso noti i dettagli della loro relazione alla stampa o ai fan della band.

Ilaria Macchia e Giuliano Sangiorgi non sono sposati nonostante stiano insieme da moltissimi anni. La coppia ha una figlia, Stella, nata nel 2018 che quest'anno compirà sei anni.

Ilaria Macchia ha un profilo Instagram: @i.lariamacchia dove è solita condividere foto insieme al marito e alla figlia, ma anche alcuni scatti relativi al suo lavoro.

Il rapporto con con Giuliano Sangiorgi

Il rapporto tra Ilaria Macchia e Giuliano Sangiorgi è molto profondo. Tralasciando i dettagli noti riportati in precedenza, come la nascita della loro figlia, il cantante dei Negramaro e la sua compagna sono estremamente riservati ma una volta, Sangiorgi, parlando di lei, disse che entrambi sono innamorati del proprio lavoro, ma si rispettano al punto tale che:

Possiamo rimanere per giorni in casa a scrivere senza mai incontrarci.

