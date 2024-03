I'm just Ken: ecco il testo e la traduzione della canzone del film "Barbie"

I'm just Ken è una canzone che fa parte della colonna sonora del film Barbie, scritta e prodotta da Mark Ronson e Andrew Wyatt, e cantata dall'attore Ryan Gosling, che nel film veste il ruolo del compagno della "fashion doll".

La canzone ha riscosso un grande successo. Infatti, è entrata nella Billboard 100, la principale classifica musicale dell'industria discografica statunitense, ed è stata cantata durante la 96esima edizione degli Oscar, a marzo 2024.

Scopriamo le ragioni dietro al successo del brano: ecco il testo e la traduzione di I'm just Ken.

I'm just Ken: il testo

Ecco il testo completo del brano I'm just Ken, la canzone che ha ricevuto una nomination ai Grammy Awards nella categoria "Miglior canzone scritta per i media visivi".

… Doesn't seem to matter what I do

I'm always number two

No one knows how hard I tried, oh-oh, I

I have feelings that I can't explain

Drivin' me insane

All my life, been so polite

But I'll sleep alone tonight

… 'Cause I'm just Ken, anywhere else I'd be a ten

Is it my destiny to live and die a life of blonde fragility?

I'm just Ken

Where I see love, she sees a friend

What will it take for her to see the man behind the tan and fight for me?

… I wanna know what's like to love, to be the real thing

Is it a crime? Am I not hot when I'm in my feelings?

And is my moment finally here, or am I dreaming?

I'm no dreamer

… Can you feel the Kenergy?

Feels so real, my Kenergy

Can you feel the Kenergy?

Feels so real, my Kenergy

… I'm just Ken, anywhere else I'd be a ten

Is it my destiny to live and die a life of blonde fragility?

I'm just Ken

Where I see love, she sees a friend

What will it take for her to see the man behind the tan and fight for me?

… I'm just Ken (and I'm enough)

And I'm great at doing stuff

So, hey, check me out, yeah, I'm just Ken

My name's Ken (and so am I)

Put that manly hand in mine

So, hey, world, check me out, yeah, I'm just Ken

Baby, I'm just Ken (nobody else, nobody else)

Traduzione di I'm just Ken

Di seguito il significato della canzone in italiano tradotto dall'inglese:

Non sembra avere importanza quello che faccio

Sono sempre il numero due

Nessuno sa quanto ci ho provato, oh-oh, io

Provo sentimenti che non riesco a spiegare

Mi stai facendo impazzire

Per tutta la vita sono stato così educato

Ma dormirò da solo stanotte

Perché sono solo Ken

In qualsiasi altro posto, sarei un dieci

È il mio destino vivere e morire una vita di bionda fragilità?

Sono solo Ken

Dove io vedo l’amore, lei vede un amico

Cosa le servirà per vedere l’uomo dietro l’abbronzatura e lottare per me?

Voglio sapere cosa vuol dire amare

Essere una cosa vera

È un crimine? Non sono caldo quando sono nei miei sentimenti?

Ed è finalmente arrivato il mio momento, o sto sognando?

Non sono un sognatore

Riesci a sentire l’energia Ken?

Sembra così reale, mio ​​Ken-Ergy

Riesci a sentire l’energia Ken?

Sembra così reale, mio ​​Ken-Ergy

Sono solo Ken

In qualsiasi altro posto, sarei un dieci

È il mio destino vivere e morire una vita di bionda fragilità?

Sono solo Ken

Dove io vedo l’amore, lei vede un amico

Cosa le servirà per vedere l’uomo dietro l’abbronzatura e lottare per me?

Sono solo Ken (e sono abbastanza)

E sono bravissimo a fare cose

Quindi, ehi, guardami, sì, sono solo Ken

Mi chiamo Ken (e lo sono anch’io)

Metti quella mano virile nella mia

Quindi, ehi, mondo, guardami, sì, sono solo Ken

Tesoro, sono solo Ken

(Nessun altro, nessun altro)

Il significato della canzone, qual è il suo messaggio?

Il brano in questione, in tono canzonatorio e allegro, allude al ruolo di Ken, un personaggio di secondo piano nel mondo di Barbie che "soffre" per la sua posizione di subordinazione. Ken si sente al "secondo posto", quindi inferiore e nella canzone - in tono ironico - esprime i suoi sentimenti.