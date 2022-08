Chi è Ines Rau, la fotomodella che tutta la stampa francese indica come la presunta nuova fiamma di MBappé? Scopriamolo qui.

Che Kylian Mbappé sia spessissimo al centro dell’attenzione è un dato di fatto. Ma, questa volta, ad alimentare il gossip in Francia (e non solo) non è una faccenda calcistica ma…di cuore.

Tra Mbappé e Ines Rau c’è davvero una storia?

Sono venti di passione quelli che stanno agitando in questi giorni le pagine dei giornali francesi. Voci che si rincorrono insistenti tra la stampa d’oltralpe che raccontano di una presunta frequentazione tra il campione del PSG e la modella transgender Ines Rau.

I due sono stati finora avvistati in due occasioni. La prima lo scorso maggio in occasione del Festival di Cannes mentre la seconda, più recente, li ha visti protagonisti di spensierati momenti a bordo di uno yacht in compagnia di amici.

Per il momento nessun bacio o atteggiamento inequivocabile che spazzi via qualsiasi dubbio sul fatto che si tratti o meno di una relazione a tutti gli effetti e né Mbappé né la Rau hanno rilasciato alcun tipo di dichiarazione a riguardo.

Chi è Ines Rau

Ma chi è Ines Rau e cosa sappiamo esattamente sul suo conto? Non molto a dire il vero anche se qualche piccola notizia c’è. Classe 1990, Ines Rau è una modella transgender nata a Parigi con sangue algerino nelle vene. In realtà non è solo una modella ma la prima modella transgender ad aver conquistato niente meno che la copertina di Playboy nel 2017.

A soli 16 anni dà prova di coraggio, consapevolezza e determinazione e si sottopone all’operazione chirurgica attraverso al quale ha cambiato sesso. La sua esperienza è al centro dell’autobiografia pubblicata pochi anni fa, per la precisione nel 2018 nella quale la bella modella racconta il suo percorso di “liberazione”: