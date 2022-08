La nascita della figura dell'influencer ha cambiato radicalmente il mondo social. Vediamo in questo articolo quali sono le influncer da seguire nel settore della moda e chi sono quelle più famose.

In un mondo dove si è costantemente online ci sono una serie di persone, o meglio di influencer, da seguire che tavolta riescono appunto ad influenzare il nostro stile di vita, la nostra moda.

In alcuni casi parliamo di esperti di bellezza, make-up, in altri di design, altri ancora di cibo che trovano largo seguito tra i follower sui canali social, in particolare Instagram.

Non a caso molte di loro hanno costruito il loro impero sui social, riuscendo anche a costruire ed instaurare importanti collaborazioni con grandi brand.

Chi seguire su Instagram per la moda?

Il mondo della moda è un mondo che interessa tutti e non a caso si è diffusa la figura delle fashion blogger, in particolare denominate fashion girls che tendono a presentarci il mondo della moda sulle loro piattaforme social, in particolare Instagram. I loro profili divengono delle vere e proprie vetrine dalle quali trarre ispirazione. Tra le più conosciute troviamo:

Caroline Daur , che conta ben 3 milioni di followers sui social

, che conta ben 3 milioni di followers sui social Debora Rosa , che conta 449 mila followers

, che conta 449 mila followers Jeanne Damas, classe 1992, stile particolare e l'icona della "parisienne", con 1,5 milioni di followers.

Potremmo continuare a citarne altre, ad esempio molte protagoniste che hanno fatto parte del cast di Uomini e Donne poi divenute influencer, fra cui Rosa Perrotta, Cecilia Zagarrigo, Chiara Geme, le sorelle Valli, Beatrice e Ludovica e tante altre.

Menzione speciale alla nostrana Paola Turani, altra star di Instagram e bravissima comunicatrice.

Chi seguire su Instagram per avere più seguaci?

Il modo migliore per poter ottenere più seguaci su Instagram è quello di sponsorizzare il proprio profilo o iscriversi a pagine come Instagrow dove un team di esperti si occuperà della pubblicizzazione della tua pagina e selezionerà un target prediletto a cui far riferimento. Oppure esiste l'opzione di curare personalmente la propria pagina o di affidarla ad esperti del settore che possano:

creare piani editoriali

identificare gli orari migliori per postare

utilizzare i giusti hashtag e soprattutto un feed attraente per incuriosire

Inoltre è necessario che tu segua soprattutto una nicchia di persone, il tuo target di riferimento saranno coloro che avranno interessi simili ai tuoi e questo porterà ad uno scambio reciproco di likes e followers.

Chi è la fashion blogger più famosa al mondo?

Quando parliamo di fashion blogger c'è un nome che ha fatto la storia creando un vero e proprio nuovo lavoro, è la più famosa in tutta Italia e nel mondo, la regina indiscussa: Chiara Ferragni.

Lancia il suo blog "The blond Salad" nel lontano 2009, ignara del successo che avrebbe riscosso. Ad oggi vanta 27,7 milioni di followers sui social. Inoltre Chiara Ferragni ha saputo sfruttare il suo potenziale tanto da aver fondato ben due aziende con il suo marchio: The Tbs Crew e la Chiara Ferragni Collection guidate da una strategia di marketing eccellente. I guadagni di Chiara Ferragni raggiungono cifre record tra fatturato delle aziende, sponsorizzazioni e attività imprenditoriali.

Ad incentivare la fama della già famosissima fashion blogger ci sono stati alcuni eventi mediatici che hanno destato ulteriore curiosità come la proposta di matrimonio di Fedez all'arena di Verona, con la canzone "Favorisca i sentimenti".

Il loro matrimonio, è stato uno uno degli eventi più seguiti anche grazie alla collaborazione di brand internazionali come Prada, Versaci, Dior, Alitalia ed altri. Altro evento straordinariamente seguito è stato quello della nascita della secondogenita dei Ferragnez, la piccola Vittoria.

I loro social pullulano di foto, video e momenti condivisi con i follower per incrementare la curiosità.

Non ci sono dubbi, la fashion blogger più famosa al mondo è lei: Chiara Ferragni.