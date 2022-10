Alex Mucci ed Eva Menta in posa a seno scoperto agli Uffizi per promuovere il proprio canale OnlyFans: chi sono e cosa hanno dichiarato in merito alle foto sexy.

Le modelle e influencer su Onlyfans Alex Mucci e Eva Menta sono entrate agli Uffizi per scattarsi alcune foto a seno scoperto davanti a capolavori indiscussi del Rinascimento Italiano, come la Nascita di Venere e La primavera di Botticelli. Ecco chi sono.

Due modelle a seno nudo agli Uffizi: non cessano le polemiche

Nel post pubblicato su Instagram (e poi rimosso) le due modelle posano davanti alle opere del museo con leggins aderenti e top trasparenti estremamente rivelatori. Il gesto è probabilmente legato alla volontà di promuovere il profilo OnlyFans delle due influencer, su cui hanno centinaia di migliaia di followers. In questo modo le due avrebbero violato anche la politica del museo legata alle foto per scopo commerciale (e non solo quella che impone un abbigliamento decoroso) che possono essere scattate solo su autorizzazione. Fra i primi a scagliarsi contro le due influencer c’è Alessandro Draghi, capogruppo di Fratelli d’Italia, che ha così commentato la notizia, dichiarando che l’opera di Botticelli:

“Non può essere usata da costoro per uno spot indecente e mi pare strano che i custodi non se ne siano accorti, e che a distanza di diverse ore al direttore Schmidt non siano arrivate le indegne immagini delle due sexy influencer”.

Ha poi continuato affermando che, in questo modo, “sbeffeggiano il patrimonio artistico italiano”.

Alex Mucci e Eva Menta: chi sono le star di OnlyFans protagoniste dello shooting sexy agli Uffizi

Alessia Mucci nasce a Pescara il 17 gennaio 1988. A 19 anni si trasferisce a Torino per studiare ingegneria aerospaziale, e dopo aver ottenuto la laurea (che mostra anche fieramente in un reel di tiktok) decide di partire per Sydney. Rimarrà in Australia per tre anni, lavorando come barista e pasticciera per un ristorante italiano. Rimpatria nel 2016, quando dopo una delusione d’amore sceglie di intraprendere la carriera di modella, raggiungendo presto su Instagram un seguito invidiabile che conta ad oggi 6 milioni di followers. Da anni è sentimentalmente legata con Mr. Marra del Cerbero Podcast, con cui ha una figlia, Asia Andrea, nell’agosto 2021.

Sua partner in crime per questa “irruzione” agli Uffizi è Eva Menta, classe 1994. Menta conta 3 milioni di followers su Instagram, ma anche nel suo caso è su OnlyFans che si sviluppa la parte più consistente del suo business. La modella è anche fashion ambassador di Fashion Nova, un brand di vendita al dettaglio di fast fashion. Le due influencers vantano un totale di 200.000 followers su Onlyfans, e più di 10 milioni su Instagram, molti dei quali hanno ampiamente gradito le foto incriminate agli Uffizi. In merito alle critiche ricevute, la stessa Mucci ha affermato nelle sue stories: “Se l'accusa è quella di 'denigrare' una immagine con la mia immagine, vorrei ben capire in quale assurdo modo la figura del mio corpo vestito così possa "offendere" l'immagine di un altro corpo effettivamente privo di indumenti", Facendo riferimento proprio all’incredibile numero di followers, ha poi aggiunto:

“Dal mio punto di vista, io ed Eva abbiamo dato una visibilità al museo che esso stesso non ha mai visto in anni, considerando che quando siamo andate lì era semivuoto. In Italia siamo pieni di arte ma non sappiamo pubblicizzarla".