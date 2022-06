Il conto alla rovescia per l'inizio dei saldi estivi sta per concludersi. Come sempre alcune regioni partiranno prima di altre, e sono attesi sconti fino al 50% o 70%. Ecco il calendario delle date.

I negozi fisici e anche gli e-commerce si stanno preparando ai saldi estivi 2022 che partiranno ufficialmente dal 2 luglio, salvo alcune eccezioni, per poi terminare tra agosto e settembre. Ecco allora qui di seguito tutte le date Regione per Regione. Prendete nota!

Inizio saldi estivi 2022: il calendario diviso per regioni

Iniziate a fare spazio nei vostri guardaroba con un decluttering ben approfondito che vi aiuterà anche a non sprecare il vostro denaro per comprare cose che già avete e preparate i portafogli, manca pochissimo ai saldi estivi 2022 in cui non mancheranno sicuramente le occasioni per fare qualche affare.

Le Regioni d'Italia hanno già dato le direttive alle attività sparse sul territorio e i saldi partiranno tutti attorno ai primi giorni di luglio per poi terminare in periodi abbastanza diversificati tra loro. Ma andiamo nel dettaglio con un piccolo calendario da tenere in considerazione per i vostri prossimi acquisti.

Stando ai primi dati, se la Sicilia sarà la prima ad aprire le danze, invece la Regione Lazio sarà la prima a chiuderle: Sicilia : 1 luglio - 15 settembre

Lazio : 2 luglio - 13 agosto

Liguria : 2 luglio - 16 agosto

Calabria : 2 luglio - 30 agosto

Campania : 2 luglio -30 agosto

Lombardia : 2 luglio - 30 agosto

Sardegna : 2 luglio - 30 agosto

Valle D'Aosta : 2 luglio - 30 agosto

Abruzzo : 2 luglio -31 agosto

Emilia-Romagna : 2 luglio - 31 agosto

Marche : 2 luglio - 31 agosto

Molise : 2 luglio - 31 agosto

Toscana : 2 luglio - 31 agosto

Umbria : 2 luglio - 31 agosto

Veneto : 2 luglio - 31 agosto

Basilicata : 2 luglio - 2 settembre

Puglia: 2 luglio - 15 settembre

Le ultime Regioni a chiudere i saldi estivi 2022 saranno invece: Piemonte : 2 luglio - 27 settembre

Friuli Venezia Giulia: 2 luglio - 30 settembre

Situazioni diverse per quanto riguarda le Regioni dell'Alto Adige i cui comuni dividono il periodo dei saldi in due gruppi in base all'attività del turismo e per la provincia autonoma di Trento: Alto Adige : dal 15 luglio - 12 agosto e 19 agosto - 16 settembre

Trento: i commercianti determinano liberamente come distribuire i 60 giorni di saldi

Inzio saldi estivi 2022, un vademecum

Confcommercio e Federazione Moda Italia si stanno già mobilitando per diffondere indicazioni agli acquisti utili non solo per gli esercenti, ma anche per i clienti. In primo luogo invitano a fare una differenza tra le vendite di fine stagione, i saldi appunto, quelle promozionali e quelle di liquidazione.

Per acquisti consapevoli infatti è bene sapere che per quanto riguarda le promozioni le Regioni possono porre il divieto di effettuarle in un periodo immediatamente precedente a quello dei saldi, le liquidazioni invece, come suggerisce il nome stesso, possono avvenire solo a determinate condizioni come la cessione di un'attività, la sua chiusura o altre motivazioni come la ristrutturazione e il trasferimento.