Tutto su trama, cast e l'incantevole location in cui è stato girato "Io che amo solo te", il film di Marco Ponti con Riccardo Scamarcio e Laura Chiatti tra i protagonisti.

Per la direzione di Marco Ponti, Io che amo solo te è un film italiano del 2015, tratto dal libro omonimo scritto da Luca Bianchini che ha anche partecipato alla sceneggiatura e che al suo interno ha anche la celebre canzone di Sergio Endrigo. Ecco tutto su trama, cast e alcune curiosità sul film e sulle location in cui è stato girato.

Io che amo solo te, la trama e il cast

Dalla trama del fim facilmente consultabile anche su Wikipedia sappiamo che Io che amo solo te è una dolcissima storia d'amore ambientata a Polignano a Mare che vede protagonisti principali Chiara e Damiano, due giovani innamorati che decidono di sposarsi, figli a loro volta di Don Mimì e Ninella, la cui storia d'amore è terminata a seguito di uno spiacevole evento.

Nel film si affronta anche il delicato tema dell'omosessualità e (dispiace quasi sottolinearlo) dell'accettazione di questa da parte di chi vive ancora con i vecchi dettami, che vedevano le tendenze sessuali ancora come un assurdo tabù.

Una situazione perfettamente rappresentata nel film grazie ad uno dei personaggi, stiamo parlando di Orlando il fratello di Damiano, il cui coming out almeno inizialmente non è accettato da Don Mimì, il padre dei due.

Per quanto riguarda gli attori, Chiara e Damiano sono interpretati rispettivamente da Laura Chiatti e Riccardo Scamarcio. Con loro, a completare il cast ci sono anche Luciana Litizzetto, Dino Abbrescia, Dario Bandiera ed Eva Riccobono. Completano il parterre Eugenio Franceschini, Maria Pia Calzone che interpreta Ninella e Michele Placido che interpreta invece Don Mimì.

Tutte le curiosità attorno al film

Come abbiamo accennato nella trama, il film è stato girato quasi interamente tra i meravigliosi scorci di Polignano a Mare. Per la realizzazione della colonna sonora ha preso parte anche il cantante Roy Paci, mentre il celebre brano di Sergio Endrigo, ovvero Io che amo solo te appunto, che come dicevamo è presente all'interno del film, è cantato anche da Alessandra Amoroso.

Nel film inoltre compare anche uno dei libri di Zerocalcare dal titolo Dimentica il mio nome. Un anno dopo il debutto del primo film, nel 2016, è uscito anche il suo seguito. Il sequel si intitola La cena di Natale e anche qui appaiono ancora una volta Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti, Maria Pia Calzone e Michele Placido.

La colonna sonora del secondo film diretto sempre da Marco Ponti ha all'interno il brano Quando le canzoni finiranno, di Emma Marrone che proprio come Alessandra Amoroso è una delle voci-rivelazione del talent show in onda su Mediaset Amici di Maria De Filippi.

Dove vedere Io che amo solo te

Se la trama di Io che amo solo te vi incuriosisce e non vedete l'ora di vederlo, non perdete l'occasione di poterlo fare attraverso le vostre piattaforme di streaming preferite! Il film infatti è disponibile su Rakuten Tv, CHILI, GooglePlay, AppleTV e Prime Video.

Io che amo solo te è disponibile anche su RaiPlay, la piattaforma gratuita della RAI a cui basta accedere semplicemente accreditandosi con la propria e-mail.