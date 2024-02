"Io sono nessuno", la spiegazione del finale per chi non avesse capito il senso del film

"Io sono nessuno" ("Nobody"), diretto dal talentuoso Ilya Naishuller, si è imposto come un punto di riferimento nel panorama dei revenge movie, grazie a una miscela esplosiva di azione e intrighi che ha catturato l'attenzione del pubblico globale.

Il film, con il sorprendente debutto action di Bob Odenkirk, noto per il suo ruolo in "Breaking bad" e "Better call saul", ha segnato una svolta nella carriera dell'attore, proponendolo come un inaspettato eroe d'azione.

Trama e contesto

"Io sono nessuno" racconta la storia di un uomo, interpretato da Bob Odenkirk, la cui vita subisce una drastica svolta quando decide di confrontarsi con la mafia russa a seguito di una serie di eventi scatenati da un banale furto in casa.

La narrazione si snoda attraverso un susseguirsi di azioni mozzafiato e rivelazioni sul suo passato da assassino della CIA, sconosciuto persino alla moglie, trasformando una vita apparentemente ordinaria in un vortice di vendetta e violenza.

Il salto qualitativo di Ilya Naishuller

Dopo il debutto con "Hardcore", un film che sfumava i confini tra cinema e videogioco, Naishuller si conferma con "Io sono nessuno" come regista capace di reinventare il genere action. La sua abilità nel dirigere scene di combattimento caotiche e spettacolari, senza mai perdere di vista una certa ironia e autoironia, eleva la pellicola a un livello di intrattenimento puro, che non si prende troppo sul serio ma che allo stesso tempo cattura completamente l'attenzione dello spettatore.

Paralleli con "John Wick" e possibilità di un sequel

"Io sono nessuno" si distingue per l'assenza di lussi e di una cornice stilistica raffinata tipica di altri film del genere, come "John Wick", ma condivide con quest'ultimo una struttura narrativa incentrata sulla vendetta personale.

La partecipazione di figure chiave quali Derek Kolstad alla sceneggiatura e David Leitch alla produzione, entrambi legati al successo di "John Wick", disponibile su Netflix, apre interessanti prospettive per futuri incroci narrativi tra i due mondi, magari in un crossover con Keanu Reeves.

La rivoluzione di Bob Odenkirk

"Io sono nessuno" rappresenta una vera e propria metamorfosi per Bob Odenkirk, che si allontana dalle sue radici comiche e drammatiche per abbracciare il ruolo dell'action hero.

Grazie a due anni di intensi allenamenti, Odenkirk riesce a convincere in ogni scena di combattimento, dimostrando una credibilità e una versatilità che pochi attori riescono a esprimere. Il suo personaggio, con una dose di ironia e vulnerabilità, si distacca dagli stereotipi del genere, offrendo una lettura fresca e originale del concetto di eroe d'azione.

La formula del successo

"Io sono nessuno" non ambisce a rivoluzionare il cinema mondiale, ma si posiziona come un "guilty pleasure" di alta qualità per gli amanti dell'azione non convenzionale. La regia di Naishuller, capace di trasformare anche la più banale routine in un'esperienza adrenalinica, insieme alla performance di Odenkirk e al sostegno di un cast di supporto di primo livello, tra cui spicca Christopher Lloyd, conferiscono al film un'identità unica nel suo genere.

Con un budget di 16 milioni di dollari e incassi che sfidano le restrizioni imposte dalla pandemia, "Io sono nessuno" si è guadagnato un posto d'onore tra i film d'azione più apprezzati degli ultimi anni. La notizia di un sequel già in lavorazione non fa che confermare il successo di questa formula e l'attesa del pubblico per nuove avventure nel mondo di "Io sono nessuno", pronto a sorprendere ancora una volta.

Leggi anche: Su Netflix c'è un film italiano che fa impazzire il mondo: vendetta, azione e suspense