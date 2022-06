Io sono tempesta, la trama e il cast completo

La storia raccontata è quella di un'Italia che vuole tutto e subito, senza però essere disposta al sacrificio. In particolare è la storia di Numa Tempesta è un ricco uomo d'affari di origini romane che sta per chiudere un accordo decisivo per la costruzione di grande progetto immobiliare con cui si costruirà una metropoli in Kazakistan.