MAnuela Donghi ed Enrico Gei in libreria con il perfetto manuale sulla finanza "Io speriamo che la borsa sale". Piccolo e pratico per apprendere in poche pagine come funziona il mondo della finanza.

214 pagine e soli 17 euro per approfondire l'argomento "finanza", capire come funziona, cosa è necessario sapere anche per evitare di essere coinvolti in spiacevoli inconvenienti a causa di una "non conoscenza".

Vediamo insieme le parole degli autori.

Tutto quello che c’è da sapere sulla finanza nel libro: "Io sperimao che la borsa sale"

Manuela Donghi, giornalista professionista e conduttrice televisiva, Enrico Gei, trader indipendente, hanno sentito l’esigenza di unire le loro conoscenze per condensarle in un unico volume.

Il libro vuole essere una sorta di manuale per nulla noioso o infestato di paroloni: attraverso aneddoti ed esempi pratici comprensibili a tutti, i due autori si augurano di veicolare un’educazione finanziaria sempre troppo lasciata da parte.

Un piccolo manuale, scorrevole che permette di assorbire tutti i consigli sull’argomento finanza per evitare di incappare in errori o nutrire false speranze.

Più che mai oggi c’è bisogno di fare informazione sul tema finanza: con la digitalizzazione si possono fare operazioni semplicemente con un click ma a volte un semplice click potrebbe rivelarsi una trappola da cui non è più possibile tornare indietro.

Il libro secondo Enrico Gei, le sue parole:

Tutti si danno alla Borsa. Ma la Borsa non si dà a priori a tutti!!! Cosa sapere e cosa fare in concreto per operare, da subito, in modo professionale? Tuffarsi nella lettura: questo libro dà accesso in maniera chiara e piacevole al mondo della finanza!

Continua Manuela Donghi: