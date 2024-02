Chi era Ira von Fürstenberg? Il suo nome è tra i più noti nel mondo del cinema italiano, ma anche negli ambienti della nobiltà sia nazionale che internazionale. Ripercorriamo la carriera dell'attrice e scopriamo qualche dettaglio noto relativo alla sua nobile ascendenza.

Ira von Fürstenberg è morta: chi era la nobile ed attrice romana

Ira von Fürstenberg, nome abbreviato di Virginia Carolina Theresa Pancrazia Galdina zu Fürstenberg, è nata a Roma il 17 aprile 1940, è figlia del principe Tassillo von Fürstenberg e di Clara Agnelli, sorella dell'imprenditore Gianni Agnelli.

Nota principalmente come attrice, von Fürstenberg è stata anche simbolo della vita mondana degli anni '70 e '80 e designer di gioielli, sua grande passione. Durante la sua carriera ha preso parte a moltissime produzioni cinematografiche. Tra queste si ricordano sicuramente:

• Matchless (1967);

• Capriccio all'italiana (1968);

• 5 bambole per la luna d'agosto (1969).

Nel 1969 ha preso parte anche alla sua unica esperienza televisiva nella miniserie Geminus, composta da 6 episodi.

Di Ira von Fürstenberg, come di molti personaggi legati al mondo dello spettacolo, è ben nota la vita privata. Il suo primo matrimonio ha destato molto scalpore in quanto è convolata a nozze a soli 15 anni con il principe spagnolo Alfonso Maximiliano Victorio Eugenio Alexandro María Pablo de la Santísima Trinidad y Todos los Santos zu Hohenlohe-Langenburg, meglio noto come Alfonso di Hohenlohe-Langenburg.

Dalla loro unione sono nati due figli: Christoph, deceduto nel 2006, e Hubertus, nato nel 1959 e noto sciatore olimpico, cantante e fotografo.

In seconde nozze, Ira von Fürstenberg è stata sposata con Francesco "Baby" Pignatari. I due coniugi, però, non hanno avuto figli.

Ira von Fürstenberg ha anche presentato il Festival di Sanremo nel 1970 affiancando Nuccio Costa ed Enrico Maria Salerno.

In Sardegna, vicino alla frazione di Porto Rotondo, le è stata dedicata una spiaggia che oggi ha il suo nome: la spiaggia Ira.

La nobile ascendenza di Ira von Fürstenberg

Come abbiamo già ampiamente accennato, Ira von Fürstenberg ha origini nobili da parte di padre, il principe Tassillo von Fürstenberg.

Tra i suoi antenati figurano sicuramente i nonni: Karl Emil von Fürstenberg e Marie Festetics von Tolna. Da parte del nonno paterno e della bisnonna paterna, è imparentata con il più noto trisnonno francese Louis de Talleyrand-Périgord.

Louis de Talleyrand-Périgord, nato a Parigi e deceduto a Berlino, fu nominato duca di Valençay dall'allora Re di Francia Carlo X. Il duca di Vençay fu anche membro della Camera dei Pari e sostenne il governo di Luigi Filippo di Francia.

Anche da parte di madre, Ira von Fürstenberg ha origini nobili in quanto sua nonna materna era Virginia Bourbon del Monte, moglie di Edoardo Agnelli e Nobile dei Principi di San Faustino e Marchesi di Santa Maria.

