Sanremo 2024, ecco perché Irama canta con una collana in mano, il significato

Dopo aver debuttato sul palco dell'Ariston nel 2016, Irama è diventato un beniamino del Festival di Sanremo. Infatti, il cantante toscano è alla sua quinta partecipazione, la quarta consecutiva dal 2020.

La canzone che porta in gara si intitola "Tu no", è estremamente emotiva e personale, perché racchiude gran parte del suo vissuto. Per farla risaltare al meglio, però, Irama ha scelto un look essenziale, anche se un dettaglio ha fatto la differenza.

Scopriamo qual è il significato della collana che tiene tra le mani durante l'esibizione.

Sanremo 2024: ecco il significato della collana di Irama

Per la 74° edizione del Festival di Sanremo Irama ha fatto una scelta molto diversa rispetto alle sue precedenti apparizioni all'Ariston, dove aveva selezionato dei look firmati Givenchy.

Quest'anno, invece, ha optato per il "no brand", cioè nessuna affiliazione con uno stylist o Maison particolare. L'obiettivo di questa scelta è stato quello di dare risalto esclusivamente alla musica.

"Tu no", infatti, è una canzone che parla di tematiche molto delicate, come:

• distacco

• mancanza

• perdita

Per la prima serata del Festival Irama ha quindi scelto un look total black, che è anche uno dei bonus del Fantasanremo.

Tuttavia, sono in molti ad essersi interrogati sui social sul significato della collana che Irama ha scelto di portare con sé sul palco dell'Ariston.

La peculiarità è stata di non averla tenuta al collo, ma tra le sue mani. Ecco alcune ipotesi fatte dai fan:

• ricordo della sua amata nonna

• richiamo all'amuleto di "The Vampire Diaries", in particolare la collana Verbena della protagonista Elena Gilbert

Non è passato inosservato neanche il filo rosso che Irama aveva sul polso destro, visto come un possibile richiamo a un legame indissolubile con qualcuno.

Cosa vuol dire il nome Irama?

Forse non tutti sanno che il vero nome di Irama è Filippo Maria Fanti. Tuttavia, la scelta del suo nome d'arte, del tutto suggestiva, è proprio un richiamo al suo nome anagrafico.

Infatti, Irama è ottenuto anagrammando il suo secondo nome "Maria", che in lingua malese significa "ritmo". Questo significato si lega in maniera indiscutibile alla passione che trasmette quando canta.