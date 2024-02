Sanremo 2024: Irama accusato di plagio, ecco cos'è successo. Guai in vista?

Molti considerano Irama uno dei possibili vincitori della 74esima edizione del Festival di Sanremo, a cui partecipa con la canzone "Tu no". Tuttavia, c'è chi sostiene che il suo brano assomigli a un altro già famosissimo in tutto il mondo. Irama, di conseguenza, è finito nel mirino della critica e dei social. Ma qual è la canzone incriminata? Davvero Irama può essere accusato di plagio a Sanremo 2024? L'ipotesi è da prendere seriamente in considerazione?

Sanremo 2024, Irama accusato di plagio?

Con la canzone "Tu no" Irama è stato uno dei primi cantanti a esibirsi sul palco dell'Ariston nella prima serata della 74esima edizione del Festival della Canzone italiana.

E c'è già chi lo accusa di plagio. La canzone che Irama ha portato in gara, infatti, sembra avere qualcosa in comune con il famosissimo brano "Someone you loved" di Lewis Capaldi. Gli indizi riguardano:

• base del pianoforte

• linea melodica

• timbro vocale utilizzato in occasione del ritornello

Sui social media sono in molti ad aver notato più di qualche somiglianza tra i due brani. A difendere il cantante però si sono già schierati i numerosi fan dell'artista. Tra le due canzoni potrebbe esserci qualche analogia, ma un richiamo melodico non ha niente a che vedere con il plagio. Potrebbe essere solo una vaga somiglianza, nonché una casualità.

Quante volte ha partecipato Irama a Sanremo?

Per Irama si tratta della quinta partecipazione al Festival di Sanremo. Ecco quali sono state le canzoni precedentemente portate in gara:

• 2016 , debutta con "Cosa resterà"

• 2019 con "La ragazza con il cuore di latta", che raggiunge il settimo posto

• 2021 con "La genesi del tuo colore", nonostante in questa edizione non abbia potuto salire sul palco dell'Ariston in diretta tv a causa di una persona positiva al Covid nel suo staff

• 2022 con "Ovunque sarai", sfiorando il podio e fermandosi alla quarta posizione

Il significato di "Tu no", canzone in gara a Sanremo 2024

La canzone in gara a Sanremo 2024, "Tu no", è un brano molto emotivo e caratterizzato da un'intensa sonorità. Proprio Irama, infatti, l'ha definito uno dei brani più emotivi che abbia mai scritto.

Chi scrive i testi delle canzoni di Irama?

Irama è il principale autore delle sue canzoni, ma collabora anche con altri compositori e artisti per creare la sua musica. Ecco gli autori più importanti con cui ha lavorato:

• Alessandro Raina

• Cheope

• Federica Abbate

• Dario Faini

La canzone con cui è in gara a Sanremo 2024, invece, è stata prodotta da Irama stesso insieme ai musicisti Giulio Nenna, Giuseppe Colonnelli, Francesco Monti ed Emanuele Mattozzi.

Chi canta a Sanremo 2024?

La 74esima edizione del Festival di Sanremo presenta una grande novità rispetto alle precedenti edizioni. In primis, Amadeus ha scelto di far esibire 30 cantanti (nel 2023 erano 30). Ecco chi sono i Big in gara in questa edizione:

1. Ghali con "Casa mia" 2. Alessandra Amoroso con "Fino a qui" 3. Gazzelle con "Tutto qui" 4. Ricchi e Poveri con "Ma non tutta la vita" 5. Dargen D'Amico "Onda alta" 6. Angelina Mango con "La noia" 7. Fred De Palma con "Il cielo non ci vuole" 8. Fiorella Mannoia con "Mariposa" 9. Loredana Bertè con "Pazza" 10. Mr. Rain con "Due altalene" 11. Geolier con "I p' me, tu p' te" 12. Negramaro con "Ricominciamo tutto" 13. Rose Villain con "Click boom!" 14. Mahmood con "Tuta gold" 15. Diodato con "Ti muovi" 16. Annalisa con "Sinceramente" 17. Il Volo con "Capolavoro" 18. Emma con "Apnea" 19. Renga e Nek con "Pazzo di te" 20. La Sad con "Autodistruttivo" 21. Irama con "Tu no" 22. BigMama con "La rabbia non ti basta" 23. The Kolors con "Un ragazzo una ragazza" 24. Sangiovanni con "Finiscimi" 25. Il Tre con "Fragili" 26. Alfa con "Vai!" 27. Mannini con "Spettacolare" 28. Clara con "Diamanti Grezzi" 29. Santi Francesi con "L'amore in bocca" 30. BNKR44 con "Governo punk"

