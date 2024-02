I tatuaggi di Irama: significato e cosa rivelano del cantante

Irama è sotto i riflettori grazie alla partecipazione alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, al quale concorre con il brano "Tu No". I suoi tatuaggi hanno suscitato l'interesse di molti. Qual è il loro vero significato?

Irama, nome d'arte di Filippo Maria Fanti, è un cantautore e rapper di origini carraresi. Cresciuto a Monza, ha acquisito notorietà nel 2018, con la vittoria del Talent Show "Amici" condotto da Maria De Filippi. È uno dei Big della 74esima edizione del Festival di Sanremo, con la canzone "Tu no". Oltre ad essere particolarmente apprezzato per la sua musica, il cantante è conosciuto per il suo aspetto, considerato affascinante anche grazie alla presenza di molti tatuaggi. Ma qual è il significato dei tatuaggi di Irama?

Irama, ecco il significato dei tatuaggi su braccia e mani

I tatuaggi più evidenti di Irama sono sicuramente i serpenti che avvolgono le braccia fino ad arrivare alle mani. Generalmente i serpenti comunicano forza e rinnovamento, ma in questo caso si tratta di tatuaggi ispirati alla cultura egizia, per cui il cantante nutre una forte passione.

Nel serpente sul braccio destro si trova "l'occhio di Ra", simbolo della prosperità, del potere regale e della buona salute. Nei due serpenti tatuati lungo le dita della mano sinistra ci sono gli "anelli shen", che forniscono protezione e simboleggiano l'eternità, in quanto privi di un inizio e di una fine.

Il giglio sull'avambraccio destro: ecco che significa

Sull'avambraccio destro Irama ha tatuato un giglio fiorentino, che parrebbe essere riferito alle sue origini toscane, anche se il suo significato non è mai stato confermato. Potrebbe anche essere stato scelto per l'effetto estetico oppure per la nobiltà d'animo e innocenza che il fiore simboleggia.

La scritta tatuata sul petto

Sulla parte superiore del petto del cantante troviamo un tatuaggio curioso. Quella che pare essere la scritta "deep" è in realtà una sequenza di numeri "6311", che fa riferimento alla data in cui il cantautore ha scelto il suo pseudonimo.

Inoltre, la parola in lingua malese significa "ritmo".

Il tatuaggio sul ginocchio

Irama ha tatuata sul ginocchio la maschera di Tutankhamon, il più noto dei faraoni egizi. La maschera è il simbolo per eccellenza di una civiltà millenaria e della gerarchia militare e religiosa dell’Antico Egitto. Si tratterebbe di un vero e proprio omaggio alla cultura che tanto affascina il cantante.